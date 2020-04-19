Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak

Salgına karşı ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının faturası işçiye kesildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) talebine yanıt veren Çalışma Bakanlığı, çalışılmayan günler için işçilere telafi çalışması yaptırılabileceğini bildirdi. Karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası “İşveren örgütlerinin her talebini emir kabul eden hükümetten yeni bir yasaya uygun olmayan işlem daha” dedi. Gazetemizin yazarı Avukat Devrim Avcı da yasalara göre dışsal bir neden olan sokağa çıkma yasağının zorunlu değil zorlayıcı neden olduğunu belirterek, işçiden telafi çalışması istenemeyeceğini dile getirdi.

BAKANLIK ‘TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLİRSİN’ DEDİ

TİSK, 11-12 Nisan 2020 tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışmaların durduğunu belirterek, işletmeler tarafından izlenecek yola ilişkin Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşünü istedi. Bakanlık adına Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder imzasıyla verilen yanıtta İş Kanunu’nda yer alan telafi çalışma maddesi hatırlatıldı. Maddede işverenin dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabileceği, cumhurbaşkanının bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu belirtilen yanıtta, “Bu kapsamda anılan yasal düzenlemede aranan şartların oluşması halinde telafi çalışması yaptırılabileceği değerlendirilmektedir” dendi.

PATRONLAR İSTEDİ HÜKÜMET YAPTI

TİSK’e verilen yanıtı twitter adresinden paylaşan Birleşik Metal-İş Sendikası, karara tepki gösterdi. “İşveren örgütlerinin her talebini emir kabul eden hükümetten yeni bir yasaya uygun olmayan işlem daha… Sokağa çıkma yasağında çalışmayan fabrikalar için 4 ay içinde işçiye telafi çalışması yaptırın diyor” denilen paylaşımda, zorunlu nedenlerle işçinin çalışmadığı zamanlar için telafi yaptırılamayacağı bildirildi.

"İŞÇİDEN TELAFİ ÇALIŞMASI YAPMASINI İSTEME HAKKI YOKTUR"

Gazetemizin yazarı Avukat Devrim Avcı Bakanlığın yanıtını şöyle değerlendirdi: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna, sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanacak yola ilişkin vermiş olduğu cevap yazısında, sokağa çıkma yasağı dönemi için işverenlerin işçilere telafi çalışması yaptırabileceğine dair görüş beyan etmiştir. Bu cevap yazısı ile bir kez daha Hükümetin, işçinin değil, işvereninin siyasi iktidarı olduğunu göstermiştir. Zira, söz konusu görüş İş Kanununa aykırıdır. İş Kanununda telafi çalışmasını düzenleyen 64. Maddeye göre, ‘Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi’ hallerinde şeklinde sebepler belirtilmiştir. Yine Kanun 42. Maddesinde de zorunlu nedenlerin neler olacağını belirtmiş ve ‘gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işleri’ zorunlu neden olarak belirtmiştir. Ve 64. Maddede de belirtmiş olduğumuz üzere, zorlayıcı nedenleri telafi çalışması yapılacak hususlar içinde belirtmemiştir. Dolayısıyla açıkça kanunun yazılı metnine de aykırı, sokağa çıkma yasağı gibi, dışsal bir olayın gerçekleşmiş olması durumunda, işverenin kendi kusurundan veya ekonomik nedenlerden doğan üretim duruşlarında işçinin çalıştırılamadığı süreler için işçiden telafi çalışması yapmasını isteme hakkı da yoktur.” (İstanbul/EVRENSEL)

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