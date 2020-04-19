CHP’li Barut’tan buğdayda sıfır gümrük tepkisi: İthalat sevdası üreticiyi bitiriyor

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türkiye’de buğday hasadına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı kararı ile sıfır gümrükle 1 milyon tonu buğday olmak üzere 2.5 milyon ton hububat ithalatına izin verilmesine sert tepki gösterdi. Çukurova Bölgesi’nde 15 Mayıs itibariyle buğday hasadının başlayacağını anımsatan Barut, “AKP’nin ithalat sevdası tarımı ve üreticiyi bitiriyor. Yüksek üretim maliyetleri altında ezilen çiftçiyi düşünmeyenler, üretime ve üreticiye destek vermeyenler, sıfır gümrükle ithalatın önünü açarak tarımı ve üreticiyi cezalandırmaktan vazgeçmelidir” dedi.

"MİLLET CAN, BUNLAR RANT DERDİNDE"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de ‘Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ yayınlandı. Karara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne sıfır gümrük vergisiyle 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç ithalatı için kontenjan açıldı. Türkiye’nin bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olduğuna vurgu yapan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, AKP döneminde ülkenin tarımda net ithalatçı hale getirildiğini belirtti. Herkesin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, milletin can derdinde olduğunu hatırlatan Barut, “Rant peşinde koşmaktan yorulmayanlar, yine ithalat peşinde, yandaşlarını zengin etme derdinde” diye konuştu.

“İTHALAT SORUNLARI DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR”

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal edilerek rekor kırıldığını aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“2002’den bugüne dek istediği her şeyi yapma yetkisine sahip olarak ülkemizi yöneten AKP zihniyeti, üretmeyen ve tüketen bir anlayışla yanlış üstüne yanlış yapıyor. Her alanda olduğu gibi ülkemizi tarımda da dışa bağımlı hale getirdiler. Yanlış politikalarla üreteni ve üretimi desteklemiyor, rant hırsıyla ülkemizi net ithalatçı konumuna sokuyorlar. Bunlar üreticinin ve tarımın sorunlarına çözüm üretmediği için çiftçi tarımdan uzaklaşıyor, sorunlar dağ gibi büyüyor. Bu sorulara yanıt verin! Ülkemiz, tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken net ithalatçı durumuna nasıl getirildi? Çiftçimiz ekip biçmekten neden vazgeçiyor, tarım toprakları neden küçülüyor? Neden mazot, gübre ve ilaç fiyatları sürekli artarken çiftçinin ürünü para etmiyor? Aslında üretimi ve üreteni destekleseler sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacak ama bunlar yapmıyor. Çünkü bunlar ülkemizi, tarımımızı ve çiftçimizi düşünmüyor. Bölgemizde 15 Mayıs itibariyle buğday hasadı başlayacak. Bu dönemde tonlarca buğday ithal edilerek çiftçimize darbe vurulmasını kabul etmiyoruz. Çiftçi üretse, ürettiğinden para kazansa sizin dışarıdan ithalat yapmanıza gerek kalmaz. Ülkemizin ihtiyacı olan tarımsal ürünler, üretici ve üretim desteklenirse Türkiye’de üretilemez mi? Elbette üretilir. Eğer samimiyseniz, bir gram yurt sevginiz varsa, birazcık da olsa tarımı ve çiftçiyi düşünüyorsanız ithalata değil üretime ve üretene destek verin.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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