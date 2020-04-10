Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin aşevi hesabı da bloke edildi

İçişleri Bakanlığının, Belediyeler Kanunu'ndaki ilgli maddeyi hiçe sayarak yerel yönetimlerin bağış toplamasının izne tabii olduğunu belirten genelge ile bloke belediye hesaplarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin aşevi hesabı da eklendi.

Belediye, bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rıca ederiz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!"

DOLANDIRICILIK UYARISI

Öte yandan belediye, bir başka paylaşımla yurttaşları belediye yönetilerinin isimlerini kullanarak yardım toplama adı altında yapılabilecek dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye bürokratlarımızın isimlerini kullanarak, maddi yardım talebinde bulunan dolandırılar için kıymetli halkımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz! Kimliği belirsiz bazı kişilerin Büyükşehir Belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü destek ve taleplerde bulundukları öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tip taleplerde bulunanlara kesinlikle itibar etmemesi, derhal 155 POLİS'i aramaları önemle rica olunur."

(HABER MERKEZİ)

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