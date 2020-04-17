İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu hakkında düzenledikleri bağış kampanyaları nedeniyle soruşturma başlattı. Ekrem İmamoğlu Vakıfbank’ta hâlâ bloke edilmiş durumda olan 900 bin liralık bağış parasını hatırlatarak “Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Korkuyla yapılmış bu işlem bankacılık tarihinin kara lekesidir” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞA AİT PARAYA BLOKE KOYMAK ZAVALLI BİR TAVIRDIR"

Hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayan İmamoğlu Sözcü'ye verdiği röportajda şunları kaydetti: Şu anda hâlâ blokaj duruyor, hukuki başvurumuzu yaptık. Mahkeme valilikten yanıt istedi. 15 gün süre verildi. Süre henüz dolmadı. Bu eninde sonunda çözülecek. Şu anda bankaların yaptığı hukuksuz ve korkudan yapılmış bir işlem. Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma açtı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin o zavallılığın bir parçasıdır."

Soruşturmanın geçen hafta cuma günü başlatıldığını söyleyen İmamoğlu, “ Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz" dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAĞIŞLARINA DA BLOKE

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a, salgın tedbirlerinden ekonomik olarak etkilenen yurttaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası nedeniyle soruşturma açtığını duyurdu. Ayrıca, belediyenin hesabındaki 3 milyon 532 bin TL’lik paraya bloke koyuldu. Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan yurttaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için “6 Milyon Tek Yürek” adıyla bağış kampanyası başlatmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HALKA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarına açılan soruşturmaya ilişkin de konuştu. Öztrak, tüm CHP'li belediyelerin halka destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Öztrak şöyle devam etti: "Saray'da hiç mi aklı başında insan kalmadı? Bu işi hala seçimde milletten yediği tokadı unutamayan mızıkçı kafalar yönetiyor. Yardım yapanı engellemek bundan siyasi rant devşirmeye kalkmak nasıl bir zihniyetin işidir? Bu artık zurnanın zırt dediği yerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyelerimiz hemşehrilerine destek olmaya devam edeceklerdir"

Öztrak ayrıca genel karantina talebini de yineledi. Öztrak’ın karantina açıklaması şu şekilde:

"Kovid-19, hafta içi tatil yapıp hafta sonu mesaiye çıkmıyor. Genel bir karantina, hem insanlarımızın yaşamını korumak hem de ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silahtır. Bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin 'Bunun ekonomiye maliyeti çok ağır olurdu' diyor. Yani, 'Ekonomi için vatandaşlarımız ölebilir' mi demek istiyorsunuz? Yani batırdığınız ekonomiye, insanlarımızı feda mı edeceksiniz? Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok ağır olacaktır. Bunu ben söylemiyorum, bunu saygın iktisatçılarımızın çalışmaları gösteriyor."

NE OLMUŞTU?

CHP’li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının başını çektiği kampanya ile bazı belediyeler, koronavirüs salgını ve alınan önlemler dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan yurttaşlar için 30 Mart Pazartesi sabahı yardım kampanyası başlattı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bu kampanyaya karşı genelge yayımlandı.

81 il valiliğine gönderilen genelgede mevcut yasalarda belediyelerin yardım toplama faaliyetiyle ilgili hüküm bulunmadığı ve kampanya yapmak isteyen belediyelerin bulundukları il valiliğinden izin alması gerektiği vurgulandı.

ERDOĞAN ANAYASAYA AYKIRI DEMİŞTİ

Bağışların Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası aracılığıyla toplanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin kampanyalarına yönelik, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının kampanyası dışındaki girişimlerin yasalara aykırı olduğu savunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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