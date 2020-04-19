İngiltere hükümeti koronavirüse kayıtsız kalmakla suçlanıyor

İngiltere'de hükümet, koronavirüse karşı alınmayan önlemler nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya. The Sunday Times gazetesi, "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberinde, hükümetin salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdiği belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "(Salgın) Gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk" dedi.

The Times gazetesinin pazar günleri yayınlanan versiyonu The Sunday Times'ın "İngiltere'nin uykuda felakete yürüdüğü 38 gün" başlıklı haberine göre, ülke "tehlikeye yol açacak şekilde hazırlıksız" olmasına rağmen salgınla mücadelede 5 haftayı boşa geçirdi.

Hükümet kaynaklarıyla bilim insanları ve acil durum planlamacıları, acilen stokların yenilenmesi gereken ocak ve şubat sonlarında, hükümette kayıtsızlığın hakim olduğunu dile getirdi.

Hükümetin salgın danışma grubu üyeleri, kendilerini güçsüz hissettiklerini belirtirken, gazeteye konuşan bir kaynak, "Kendi aralarında 'Umarız salgın bize gelmez' diye şaka yaparlardı. Çünkü salgında temel gereksinimleri karşılayabilmemiz için tek bir alan yoktu, iyileştirmeyi asla düşünmediler" ifadelerini kullandı.

"YETERSİZLİĞİMİZ, KİBRİMİZ NEDENİYLE MAHVOLDUK"

İsmi verilmeyen üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilisi, şubatta tanık olduğu duruma ilişkin, "Test ve kişisel koruyucu ekipman konusunda fırsatı kaçırdık" dedi.

Vuhan'da olanların sadece izlendiğini aktaran yetkili, "Bir salgın, her dönem ulusal risk planlarımızın tepesindeydi. Ama gerçekleştiğinde yavaşça izledik. Almanya olabilirdik ama bunun yerine yetersizliğimiz, kibrimiz ve kemer sıkma önlemlerimiz nedeniyle mahvolduk" değerlendirmesini yaptı.

DİĞER İDDİALAR

Aynı haberde, Başbakan Boris Johnson'ın, bu süreçte Kovid-19'la ilgili yapılan 5 acil durum kabine toplantısına katılma gereği duymadığı iddiasında da bulunuldu.

Şubat ayında maskelerin ve tulumların tedariki konusunda "küçük bir ilerleme" kaydedilse de bu dönemde, Çin'e 279 bin kişisel koruyucu ekipman gönderildi.

Ülkede en son salgın tatbikatı 2016'da gerçekleştirildi ve tatbikat sonunda yazılan raporda, koruyucu ekipman ve solunum cihazı eksikliğinin giderilmesine yönelik önerinin gereği yapılmadı.

Anlaşmasız Brexit hazırlıkları, salgına hazırlıktaki tüm enerjiyi bitirdi.

Tıbbi malzeme üreticileri, şubatta koruyucu ekipman tedarikine yardımcı olmaya hazır olduğunu söylese de yardım teklifi ancak 1 Nisan'da kabul edildi.

BAŞBAKANLIK: JOHNSON, ÇOK ZORLU DÖNEMDE LİDERLİK YAPTI

Habere ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise herkesin tedavi almasını temin etmek için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) gerek duyduğu tüm desteğin sağlandığı, işletmeler ve çalışanlara güvenceler verildiği, Johnson'ın da "bu çok zorlu dönemde" liderlik ettiği belirtildi. (AA)

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