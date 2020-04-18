18 Nisan 2020 21:30
Yurt dışında Türkiye vatandaşı 342 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısının 342'ye yükseldiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, "Yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 342'ye yükseldi. 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)
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