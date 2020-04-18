Uzaktan eğitim başarılıysa neden hızlandırılmış eğitim?

Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi Abidin ÇINAR

Ankara

"Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre, üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

Bakan'ın açıklamaları arasında "TBMM'de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" olsa da “kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi eğitim’ sürecini" işaret etmesi yaşanacakların hiç de öyle olmayacağını göstermektedir. Bir öğretmen olarak konuyla ilgili öğretmen ve öğretmen örgütlerinin görüşlerinin alınmasını bir yana bıraksak bile, kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Eğitimin “hızlandırılmışı” ifadesi kanımca muğlak ve her yönüyle değerlendirmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Bulunduğum bölgede kavurucu yaz sıcakları da düşünüldüğünde öğrencileri derslere motive etmenin güçlüğünü takdirlere bırakıyorum. Öğrencilerimiz her mayıs ayı sonlarında sıcaktan etkilenir ve dışarıda oyun oynamak için bütün enerjilerini harcadıklarını da düşündüğümüzde hızlandırılmış eğitim faydadan çok istem dışı davranışlara da neden olabilecektir.

Kaldı ki, dünyayı kasıp kavuran, Kovid-19 salgını nedeniyle ev içinde, çevresinde, ülke de ve dünyada alınan olağanüstü önlemlere, onbinlerce insanın ölümüne tanıklık eden, aylarca karantina altında tutulan öğrencilerin bu salgının ardından okula adapte olması da pek mümkün görünmüyor.

Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarından “uzaktan eğitimin başarıyla devam ettiğine" dair sözler duymaktayız. Bu açıklamalar aklıma madem uzaktan eğitim başarıyla devam ediyor, neden kısmi ve hızlandırılmış bir telafi eğitimine gereksinme duyuluyor ve yasalar çıkarılıyor sorusunu getiriyor. Bunun böyle olmadığını biz öğretmenler, cep telefonu, tableti ve evinde televizyonu dahi olmayan öğrenciler ve velilerden biliyoruz zaten. Eğitimin bileşenleri (öğrenci, öğretmen, veli) planlamaya dahil edilmediğinde yapılan yasal düzenlemelerin halkın çoğunluğunun ihtiyaçlarını ve beklentilerini kapsamayacağı açıktır.

Uzaktan eğitim, eğitim mi fiyasko mu?

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

Ziya Selçuk: Yazın okullar 2 ay boyunca açık olacak yorumu kesinlikle doğru değildir