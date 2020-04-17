Uzaktan eğitim, eğitim mi fiyasko mu?

Hatice Kelleci

Ankara'dan bir veli

Tabii ki fiyasko. Bunu söylemek bile canımızı o kadar çok acıtıyor ki. Yaşanan bunca gerginlik arasında şu günlerde en çok da eğitimdeki çöküş canımızı yaktı. “Uzaktan eğitim nasıl olacak acaba?” diye kafamızda bin tane soru ile başladı süreç. “Çocuklarımız ve biz mağdur olmayız herhalde” diye düşünürken, tam bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldık.

Biri liseye, diğeri orta okula giden iki tane çocuğum var. Dersler başladığında televizyon karşısına uzanıp sanki film izler gibi ekrana baktıklarını gördüm. “Bu nasıl ders dinleme şekli” diye çocuklarıma kızdım. Sonraki gün onlarla birlikte dersleri ben de dinlemeye başladım. O anda da anladım ki televizyonda ders diye anlatılan hiçbir şey yokmuş. Hızlıca konuşan hocalar, soruları kendi kendilerine çözüp gidiyor. Konu ne, soru nasıl çözülür hiçbir şey anlaşılmıyor. “Dinle ve öğren” ama nasıl öğreneceğin de sana kalmış.

Eğitimdeki bu ara nasıl kapatılacak onu bilmiyorum. Ama bildiğim ve anladığım tek şey parası olan yine önde olacak. Görebildiğim kadarıyla özel okullar öğrencilerini mağdur etmemeye çalışıyor. Ama devlet okullarına gidenler ise perişan halde. Gönüllü birkaç öğretmenimiz kendi gruplarını açıp çocuklarımıza yardımcı olmasa daha da beter durumda olacaktık. Bunları küçük çocuğum için söylüyorum. Ama liseye giden çocuğum için daha da endişeliyim.

Televizyonda izlediği on dakikalık derslerle mi konuyu anlayıp, sınava girecek? Milli Eğitim Bakanlığı, birebir gördüğü derslerden sorumlu olacaklar dese de bunu inandırıcı bulmuyorum. Aradaki bu kopukluk yaz döneminde mi giderilecek? Öyle olursa da yine bir sürü mağduriyet olacak. Mesela yaz bitti yine giderilemedi diyelim, sonra nasıl toparlanacak. Sene tekrarı mı olacak? Kitaptaki bu konular mı kaldırılacak? Devlet, çok başarılı olmuş gibi EBA denen programla çocuklarımızın hayatından çok şey çaldığının farkında değil. Özel okuldaki çocuklar okusun devlet okulunda okuyanlar baksın başının çaresine. Olan şey işte tam olarak bu.

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

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