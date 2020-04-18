Koronavirüs salgınının yaygınlaştığı ve iktidarın iki günlük sokağa çıkma yasağı uyguladığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta işçiler bu yasaktan muaf tutuluyor. Bakanlığın genelgesinde her ne kadar gıda ve hijyen başta olmak üzere temel ihtiyaç üretimi yapan işyeri ve fabrikaların dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu belirtilse de Aydın’da başta metal, tekstil, maden olmak üzere birçok fabrika ve işletme üretime devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Emek Partisi Aydın İl Örgütü; “Salgın karşısında işçilerin sağlığı, patronların insafına terk ediliyor. Üretimi zorunlu olan temel ihtiyaç ve hizmetler dışında kalan bütün üretim durdurulmalı işçilere ücretli izin verilmelidir” denildi.

Açıklamada, “Koronavirüs salgınının işyeri ve fabrikalarda yaygınlaşmaya devam ettiği bugünlerde işçilerin ücretli izin talebini hiçe sayanlar meclisten ücretsiz izni yasalaştıran kararlar çıkartıyor. İktidar virüsle mücadeleyi bir sınıf bağışıklığı yöntemine indirgeyerek, işçilerin sağlığını tehlikeye atmaktan imtina etmiyor. Herkese ‘Evde Kal’ diyen iktidar, işçilere üretime devam et diyerek, işçilerin sağlığını patronların insafına bırakıyor. Öyle ki sokağa çıkma yasağına rağmen zorunlu olmayan birçok iş kolunda üretim devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

“İŞÇİ VE EMEKÇİLERE ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİDİR”

Nazilli’de 2 bin işçinin çalıştığı Uğur Soğutma, Umurlu OSB’de yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Agromey, Söke OSB’de Batı Çimento, Kipaş Kağıt fabrikası, Yüksel Seramik, Hayal Seramik, Çine’de Polat Madencilik, Eysan ve Kaltun Madencilik gibi on binlerce işçinin çalıştığı ve üretimi zorunlu olmayan işyerlerinin valilikten izin alarak üretime devam ettiği belirtilen açıklamada, “İktidar, derhal üretimi zorunlu mal ve hizmetler dışında kalan bütün üretimi durdurmalı, işçi ve emekçilere ücretli izin verilmelidir. Bu süreçte işten atmalar yasaklanmalıdır. Partimiz emekçileri bu talepler etrafında birleşerek mücadele etmeye çağırıyor” denildi.

AYDIN’DA İŞÇİ DANIŞMA HATTI KURULDU.

Ayrıca açıklamada Emek Partisi Aydın İl Örgütü olarak koronavirüs salgınının iş yeri ve fabrikalarda yaygınlaştığı bu dönemde “İşçi Danışma Hattı” kurulduğu duyurularak şu ifadelere yer verildi: “Aydın’da yaşayan bütün işçi ve emekçi arkadaşlarımızı, çalıştığı iş yeri ve fabrikadaki gelişmeleri aktarmak, ücretsiz izin dayatması, kıdem tazminatı gaspları, işsizlik ödeneği, alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve kısa çalışma hakkında hukuki süreci danışmak ve bilgi almak için "0553 002 44 21" numaralı telefona veya Facebook: Emek Partisi / Aydın adresine ulaşmasını istiyoruz.” (Aydın/EVRENSEL)

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