İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fotoğraf: İzmir Tabip Odası
İzmir Tabip Odası (İTO) bugün yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.
Verilere göre 29’u asistan 19’u ise aile hekimi olmak üzere toplam 106 hekim, 82 hemşire/ebe ve sağlık memuru, 30 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 19 memur, 3 eczacı, 1 psikolog, 2 güvenlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere toplam 266 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)
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