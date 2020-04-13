13 Nisan 2020 11:34

İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir Tabip Odası İzmir'de covid-19 pozitif çıkan sağlık çalışanları verileri

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası (İTO) bugün yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 29’u asistan 19’u ise aile hekimi olmak üzere toplam 106 hekim, 82 hemşire/ebe ve sağlık memuru, 30 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 19 memur, 3 eczacı, 1 psikolog, 2 güvenlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere toplam 266 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)

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EGE HABERLERİ
İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

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