08 Nisan 2020 12:36

Hukuk öğrencileri: Uzaktan eğitim, hukuk eğitiminin niteliğini karşılamayacak

Genç Hayat canlı yayınında karantinadaki hukuk öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecindeki sorunları ve eşitsizlikleri tartışıldı.

Gözündeki bağı kaldıran Themis silüeti

İllustrasyon: Pixabay

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    Evrensel’in gençlik eki Genç Hayat dergisi 7 Nisan saat 18.00’de Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınında hukuk fakültesi öğrencileriyle stajyer avukat konuk etti. Çeşitli sorunlar yaşayan avukat ve öğrenciler canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bedirhan Aslan, okulun uzaktan eğitim için OYS adında bir sistem kurduğundan bahsetti. Bu sistemin altyapısında zayıflıklar olduğuna değinen Aslan, “Sistemdeki problemler bariz belli, internet çok fazla donuyor. Örneğin sistemin yetersizliğinden dolayı hoca beni derse alamadı ve derse katılamadım. Biz, açıkçası sevindik sistemi ilk kez duyduğumuzda ama sevincimiz kursağımızda kaldı” dedi.

    "ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖRÜLMEDİĞİ SÜRE İÇİN HARÇLAR GERİ İADE EDİLMELİ"

    İkinci öğretim öğrencilerinin durumu sorulduğunda ise “Biz ikinci öğretim için sene başında harç ödedik ve bu sene dersler yapılmadı. Bize herhangi bir geri dönüş de yapılmadı harçlara dair” dedi. Üniversitede eğitim görülmediği süre içerisinde harçların geri iade edilmesini isteyen Bedirhan “575 lira harç ödedik, bunun iadesi için öğrenciler internetten imza topluyor. Harçların geri iade edilmesini istiyorum çünkü hak edilmeyen bir para. Ayrıca Üniversite öğrencilerine internet erişimi ücretsiz sağlanmalı” diyerek taleplerini belirtti.

    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Doğa Sümer bu karantina sürecinde İstanbul Üniversitesinin süreci şeffaf yönetmesi gerektiğine değindi. Sınavların yazın mı yoksa online bir şekilde mi olacağının belirsizliğinin öğrencileri de zor bir duruma soktuğuna dikkat çekti. Uzaktan eğitim sisteminin hukuk eğitimini karşılamakta zayıf olduğunu söyleyen Sümer “Hocalarımız bize notlardan çalışıp sınavları geçebilirsiniz fakat iyi bir hukukçu olamazsınız diye söylüyor. Bu süreçte de uzaktan eğitim hocalarımızın dediği gibi hukuk eğitiminin niteliğini tam olarak karşılamayacaktır” dedi.

    "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİTAPLARI PDF OLARAK PAYLAŞSIN"

    Sümer, yıllardır “parasız, bilimsel, demokratik” eğitim talebini öğrencilerin haykırmasının öneminin tekrar ortaya çıktığına değinerek, “Bu talebin önemini bu süreçte de gördük, birçok öğrenci yurtlarından apar topar çıkartıldı ve 3 hafta sonra okulların devam edeceği bilgisi verildi. Ben dahil birçok arkadaşımızın kitapları yurtlarında kaldı ve uzaktan eğitim sürecinde de doküman eksikliği ciddi şekilde hissediliyor. Zaten öğrenim kredisinin büyük kısmını notlar ve kitaplara veriyoruz ve bunları tekrar sipariş edebilecek bir bütçemiz de yok. O yüzden bu süreçte İstanbul Üniversitesinin kitapları PDF olarak öğrencilerle paylaşması gerekiyor” dedi.

    Son olarak 6284 ve İstanbul Sözleşmesine değinen Sümer “Zaten uygulanmıyor. Kadınların birçoğu, biz her ne kadar uğraşsak da haklarını bilmiyorlar. HSK’nin yeni yayınladığı karar 6284 sayılı kanundaki koruma önlemlerinin içini boşaltıyor ve karantina sürecine göre önlem alınması isteniyor. Ayrıca infaz yasasının içine cinsel suçlar dahil edilmeye çalışılıyor” dedi ve “Bizim burada daha çok sesimizi çıkartıp insanların bunun farkına varmasını sağlamamız gerekiyor” diye ekledi.

    "STAJYER AVUKATLAR İÇİN TABAN ÜCRET BELİRLENMELİ"

    Yusuf Tacdin Taşçı ise koşullarının diğer stajyerlerden daha iyi olduğunu belirtti ve “Ben de ilk zamanlar tek stajyer olduğum için gittim fakat Adalet Bakanlığının son genelgesinden sonra işler duruldu ve çok adliyeye gitmek zorunda kalmıyorum.” dedi. Stajyerler açısından da gelecek kaygısının fazla olduğunu ve devam ettiğini ve staj sömürüsünün devam ettiğini söyledi.

    “Stajyer avukatların talepleri nelerdir?” sorusuna “En azından bir taban ücret belirlenmesi, avukatın staj sürecinde stajyere ne öğrettiğine dair bir rapor vermesi gerekli” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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