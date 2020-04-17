Türk Dişhekimleri Birliği: Vergi ve SGK primleri ertelensin

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle taleplerini dile getirdi. Yazılı açıklmada bulunan TDB, hükümetin yayımladığı "ekonomik istikrar paketinin" içinde yer almadıklarını belirterek finansal destek önlemlerinin alınmasını vergi ve SGK primlerinin ertelenmesini istedi.

"İSTİKRAR PAKETİNİN İÇİNE DİŞ HEKİMİ VE ÇALIŞAN DA GİREMEDİ"

Diş hekimlerinin salgın nedeniyle sadece acil vakalara müdehale dışında çalışmadığı belirtilen açıklamada, "12bin 408 özel muayenehane ve 5 bini aşan özel ağız diş sağlığı merkezi ve polikliniği sahibi dişhekimleri ile buralarda görev yapan 26 bini aşkın dişhekimi ve bir o kadar da yardımcı personel, ağız diş sağlığı laboratuvarları ve çalışanları, diş malzemeleri endüstrisi, yaşanan kriz dönemi sağlık hizmet sunucuları olarak sürdüremeyecekleri bir ekonomik ortama sürükleneceklerdir" uyarısı yapılarak finansal destek önlemlerinin alınmasını talep edildi.

Vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi çağrısı yapılan açıklamada, hükümetin açıkladığı finansal destek programında diş hekimlerinin unutulduğu belirtilirken "100 milyar TL'lik ‘Ekonomik İstikrar Paketi’, dişhekimliği sektöründe hayal kırıklığı yaratmıştır" ifadesi yer aldı.

"HAVAYOLUNDA DÜŞÜRÜLEN KDV SAĞLIK HİZMETLERİNDE DE DÜŞÜRÜLSÜN"

Türk Dişhekimleri Birliği, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Havayolu taşımacılığı gibi belli kesimin yararlanacağı bir sektörde bile, pandemi kararları doğrultusunda KDV yüzde 1’e düşürülmüştür. Pandemiden dolayı, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında acil tedaviler dışında müdahale yapılamamasından dolayı pandemi sonrası, hastaların diş tedavilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bu ülkede yaşayan herkesin yararlandığı sağlık hizmetlerinde de KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gereklidir.

Bu süreçte sadece acil vakalara müdahale eden dişhekimliği özel sağlık kuruluşlarında elektrik, doğalgaz, su faturalarında son 3 ay veri ortalamasının alınması adil değildir. Sağlık kuruluşlarında bu verilerin pandemi sonunda okunup faturalandırılması sonradan yapılmalıdır.

Muayenehanelere finansal destek sağlanmalıdır.

Kredi borcu olan dişhekimlerinin borçlarının faizsiz yeniden yapılandırılması ve/veya devlet bankalarından 6 ay ödemesiz faizsiz kredi olanakları ile finansal destek sağlanarak özel banka borçlarının kapatılmasının önü açılmalıdır.

Kısa çalışma ödeneğinin koşulsuz uygulanması gereklidir.

Kısmi zamanlı maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, pandeminin ülkemizde ilk vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir.

(Ankara/EVRENSEL)

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