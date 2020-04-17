"Yeşil biber 15 TL olmuş haberin var mı?"

Antep’te bir tekstil işçisi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde tektil fabrikasında çalışan genç bir işçi olarak, son zamanların gözdesi olan koranavirüs mağdurlarından biriyim. Mart ayının 24’ünde, çalıştığım fabrika önlem adı altında benle beraber 100 kişiyi ücretsiz izne ayırdı. 20 gündür ailemle beraber evdeyim, çoğu işyeri kapalı olduğu ya da virüsten dolayı alım yapmadığı için şu anda hiçbir gelirim yok. Babam taksici o da her gün gittiği işe şimdi iki günde bir gidiyor. O gün taksiden ne kazandıysa onu yiyip içiyoruz.

Bunun karşısında alınan önlem ise insanlara “Sokağa çıkmayın” demek. Sokaktan para kazanan hiç düşünülmüyor. Tabii bir de Türkiye’e karaborsa ve stokçular var. ‘Onu yapma bunu yapma’ diyen hükümet, yeşil biber 15 TL olmuş haberi yok.

Gaziantep Valisi Davut Gül geçen hafta sokağa çıkma yasağı nedeni ile pazar esnafı ve hal esnafından meyve ve sebzeleri alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi. Ama yine ihtiyaç sahipleri aç kaldı. Hükümetin bugüne kadar yapmış olduğu yardım çağrılarından da hiçbir destek alamadım bu da yetmezmiş gibi 3 ay kısa vadeli ve ödenek başvurusu halen sonuçlanmadı.

Bankalar borçları üç ay erteleme kararı aldı ama ‘Nasıl aldı hangi koşullar sunacak’ diyen bakan yok. Bugün Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemek için 300 TL faiz istiyor. Nerede kaldı ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyası. Hani gelirse her şey üst üste gelirmiş ya bu da öyle bir durum galiba gelen hep işçiyi, emekçiyi vuruyor.

Bence çözüm işletmelerin kapalı kaldığı süre boyunca ücretsiz izne çıkan her işçinin maaşının tam yatması. İşçiye en az asgari ücret verilmesi gerekiyor. Bunlar yapılamıyorsa ücretsiz izne çıkanların ihtiyaç ve giderleri karşılanmalı.

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