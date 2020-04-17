  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA Web TV Video Haberler

    • İşçi Sağlığı ve Koronavirüs | İSİG Meclisinden Avukat Onur Deniz değerlendirdi

    İSİG Meclisi Üyesi Avukat Onur Deniz, 2020 Mart ayı iş cinayetleri raporunu ve koronavirüse karşı işçi sağlığını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    16 Nisan 2020 21:00
    Paylaş

     İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Üyesi Avukat Onur Deniz, 2020 Mart ayı iş cinayetleri raporunu ve koronavirüse karşı işçi sağlığını Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Avukat Onur Deniz'in değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

    2020 Mart ayında 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Raporları yayımlarken en az diyoruz. Çünkü resmi olarak tespit edebildiğimiz işçiler. Daha fazla iş cinayeti olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu raporda ilk defa Kovis-19 nedeniyle işçi ölümlerine yer vermek zorunda kaldık. İlk vaka 10 Mart’ta açıklandı. Ardından katlanarak armaya başladı. Mart ayında 14 işçi resmi olarak Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Kayıtlara bu şekilde geçti. Bunlar, sağlık emekçileri, bankacı, güvenlik elemanı gibi tespit edebildiğimiz ölümler var.

    KOVİD-19 DIŞINDA İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

    Bu rakama baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz, evde kalın, hayat eve sığar denildi. Kendi izolasyonunuzu yaratın denildi. Fakat bu rakamlar bunun mümkün olamayacağını, en azından sahada çalışan işçiler emekçiler açısından mümkün olamayacağını gösteriyor. Çünkü Kovid-19 dışında iş cinayetleri halen devam ediyor. Bazılarımız için hayat eve sığamıyor. İnsanlar çalışmak zorunda, ekmek parası kazanmak zorunda.

    İŞÇİ SAĞLIĞI SÜRECİ CİDDİYE ALINMIYOR

    113 işçiden yüzü ücretli işçi, memur ölümü. Tarım ve metal kollarında çalıştırılan ve hayatını kaybeden 2 çocuk işçi var. Göçmen ve mülteci işçiler var. Ölenlerin sadece 1’i sendikalı. Alındığı söylenen tüm önlemlere rağmen iş cinayetleri devam ediyor. Bunun tek bir açıklaması var. İktidar bu çarkın dönmesini istiyor. Yapılan tüm uyarılar ve önlemler de aslında bu çarkın sürmesi için yapılıyor. Olan yine işçi ve emekçilere oluyor. Sürecin çok ciddiye alındığını düşünmüyorum. İşçi arkadaşlardan bize gelen bilgiler şöyleydi: “Şartlar ne olursa olsun biz çalışmaya zorlanıyoruz.” Alınan önlemlerin çoğu göstermelik, bilimselliği yok. Onlarca işçiyi bir servis aracına doldurup götürüp sonra da “maske takın, aranıza birer metre koyun” demek saçma ve komik önlemler. Üretimin sürdürülmesi için “önlem aldık” başlığı altında söylenen şeyler bunlar.

    TABLO DAHA DA AĞIRLAŞACAK

    Kovid-19 nedeniyle ölümlerde şimdiye kadar ağırlıklı olarak uçak pilotlarını, bankacıları vs. gördük. Bundan sonraki ölüm vakaları karantina süresince evden çalışamayan aktif emekçiler arasında çok daha artacak gibi görünüyor. Yine bir şeylerin bedelini en alttaki emekçiler ödeyecek. Tablo daha da ağırlaşacak.

    Bugüne kadar işçinin elinde bir iki enstrüman vardı. Ancak yeni çıkarılan ekonomi paketiyle onların da iktidar tarafından elinden alındığını görüyoruz. 6331 sayılı yasa kapsamında çalışmaktan kaçınma hakkınızı kullanın diyorduk. Şimdi yeni düzenlemeyle “işçi çıkarmaları yasaklıyoruz” denildi. Ama düzenleme o yönde değil. İşçilerin ücretsiz izne çıkartılması yasalaştı. Bundan önce işçinin onayına bağlıydı ücretsiz izne çıkması fakat bundan sonra 3 ay süreyle işçiler ücretsiz izne çıkarılabilecek ve bu onlara fesih hakkı vermeyecek.

    BU SÜRECİN YÜKÜ İŞÇİLERE YÜKLENEMEZ

    İSİG Meclisi olarak 12 maddelik talep listemiz vardı. Mart ayı iş cinayetlerinin ardından bir iki maddenin daha altını çizmek istedik. Kovid-19 nedeniyle ölümlerin iş cinayeti olduğunun altını çizmek gerekiyor. Toplumun sağlığı açısından üretimin zorunlu olduğu sektörler dışında işyerlerinde üretimin tamamen durdurulmasını, en azından salgının kritik noktası geçinceye kadar işçilerin ücretli izinli sayılması gerektiğini vurguluyoruz. İşletme riski işçiye yükleniyor. Kârın tamamı işverenin, zarar durumunda zararın tamamı işçiye yüklenmek isteniyor. Bu noktada fedakarlığın denkleştirilmesi gerekiyor. Bu sürecin tüm yükü işçilere yüklenemez. (WEB TV)

    Mart 2020’de, 14’ü Kovid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Mart 2020’de, 14’ü Kovid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    Koronavirüse karşı işyerinde hangi önlemler alınmalı, vaka çıkarsa ne yapılmalı?

    Koronavirüse karşı işyerinde hangi önlemler alınmalı, vaka çıkarsa ne yapılmalı?

     

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Bozkırın çığlığı
    SONRAKİ HABER

    Pamuk üreticisi kilo başına 1.5 lira destek bekliyor
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kamuculuk tartışmaları

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Küreselleşmenin sonu geldi mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Başkanlık, af ve Yeni YÖK: Yönetim biçimlerini yasaları gösterir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor
    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak

    Belediye-İş Sendikası meclisten geçen torba yasaya "İşçiyi çalıştırmak, ürettirmek serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak” diyerek tepki gösterdi.

    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!
    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!

    Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte 126 kişi daha yaşamını yitirdi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

    Arkeologların işi zor…
    Arkeologların işi zor…

    Önemli olan bu buluntuları konuşturabilmek, onların bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bunun üzerinden bir tarih anlatısı yapmak esas olarak arkeolojinin temelini oluşturur.