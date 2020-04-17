16 Nisan 2020 16:24

Tekgıda-İş "Vakaların sorumlusu işverenlerimiz olamaz" dedi, işçiler tepki gösterdi

Tekgıda-İş Genel Başkan Mustafa Türkel, "İşyerindeki vakaların sorumlusu işverenlerimiz olamaz" dedi. Bursa'da gıda işçileri "Sorumlusu nasıl biz olabiliriz?" diyerek tepki gösterdi.

Gıda fabrikasında çalışan işçiler

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş’ten koronavirüs salgınına ilişkin skandal bir açıklama yapıldı. “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz” denilen açıklamada, “Kimse zorla çalıştırılmıyor, kimse zorla işyerinde tutulmuyor. Biz devletin almış olduğu kararlara bağlı kalmak ve inanmak zorundayız” ifadeleri yer aldı.

    Genel Başkan Mustafa Türkel’in yazılı açıklamasında bu koşullarda toplu iş sözleşmeli, sendikalı düzenden söz edilemeyeceği belirtilerek, “Hal böyle olunca sendika olarak, doğrudan üyelerimizden gelen mesajlar aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığı ile zaman zaman üyelerimizden ve kamuoyundan ilgili ilgisiz beklentisi, talepleri ve tepkileri olan arkadaşlarımızın da mesajlarını alıyoruz. Dışarıda tuzu kuru olan insanlar konuşabilirler ama biz bugün işletmelerimize, işimize sahip çıkmazsak biz bugün üretmezsek yarın işsiz kaldığımızda bugünkü yaşadığımızdan daha beter tablolarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur” dendi.

    “Biz devletin almış olduğu kararlara bağlı kalmak ve inanmak zorundayız” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kimse zorla çalıştırılmıyor, kimse zorla işyerinde tutulmuyor, işletmelerimiz elinden gelen bütün tedbirleri almış durumdalar, yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın çalıştığı iş kolunda münferiden bu tür olaylar olacaktır ve her birey kendi çevresinde ilişkilerinde sosyal mesafe dediğimiz koruma tedbirleri de dahil her tür tedbirleri, işyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz." (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    SORUMLUSU NASIL BİZ OLABİLİRİZ?

    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    Tekgıda-İş’in açıklamasına tepki gösteren Bursa’daki gıda işçileri, "Ailemize bulaştıracağız diye ödümüz kopuyor. Virüs bulaşırsa sorumlusu nasıl biz olabiliriz?" diye sordu.

    Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu iki farklı fabrikada çalışan işçiler fabrikalarının isimlerini vermek istemedi. İşçilerden biri, “Bu şekilde sözleşme yapmayız, bir şey almayız gibi bir yaklaşım beni çok çok üzdü. Bizler zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Söylenenler bir işçi için asla kabul edilemez. Sanırsınız işçi patrondan zengin. Biz ne yapabiliriz diye düşünürken, sendika işverene destek çıkıyor. 2020 yılında işler böyle yürüyecek demek. Ben de Tekgıda-İş Sendikasına diyorum ki işvereni bırak işçine bak. Madem mücbir sebepler, bizden de 3-4 ay aidat alma o zaman. Eve virüs getirdik mi diye diye gün atlatıyoruz. Çevremizde duyuyoruz yok şu fabrikada virüs çıkmış burada bu olmuş gerçekliği nedir bilmiyoruz ama sürekli aklımızda bu var. Acaba işe giderken virüs kapıp iş arkadaşlarıma aileme bulaştırır mıyım korkusuyla, bu vicdanla işe gidip geliyorum” dedi.

    Başka bir fabrikada çalışan işçi ise şunları söyledi:

    “Zor günlerden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Fabrikada önlemler alındı ama ya işe gidip gelirken bu virüsü kaparsak sorumlu biz mi olacağız? Yoksa çalışmak zorunda bırakılmamız mı? İşten eve giderken korkarak gidiyoruz acaba varsa virüs ailemize bulaştırır mıyız diye. Sendikamız bu şekilde açıklama yapacağına dese ki bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız bu süreçte üyelerimizden aidat almayacağız ne olur. Ama yapamazlar çünkü kendilerini döndüremezler. Üretim devam etsin aidatlar alınsın virüse yakalanırsan suçlu sensin ne güzel"

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