TGC, gazetelerin basım ve dağıtımı için önlem alınmasını istedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basın ve dağıtımda yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi talebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya başvurdu.

TGC Yönetim Kurulu’nun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yaptığı başvuruda şu görüşler yer aldı:

“Sayın Ali Yerlikaya

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde gazete basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorun ulaşmıştır.

BASIN KURULUŞLARI ÇOK CİDDİ ZARARA UĞRAMIŞTIR

Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım süreci aksamıştır. Basılan yüz binlerce gazete elde kalmış, basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.

Gazeteleri basamayan basın kuruluşları resmi ilan ve reklam kaybına uğramış, zora düşmüştür.

Vatandaşlar ise gazetelerine ulaşamamıştır.

MATBAA İŞÇİLERİNE GAZETE BASIMI İÇİN İZİN VERİLMELİDİR

Yaşanan sorunların tekrarlanmaması için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18 Nisan ve 19 Nisan 2020 günlerinde ve yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde, matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gereklidir.

MATBAA İŞÇİLERİNİN BASIN KARTI YOKTUR

Cemiyetimize ulaşan bilgilere göre; bu süreçte matbaalar bulundukları ilçe kaymakamlıklarına izin dilekçesiyle başvurmuşlardır.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde çalışacak personelin listesiyle yapılan başvurular, kaymakamlıklar tarafından kabul edilmemiştir.

Matbaa kuruluşlarına işçilerin basın kartlarıyla zaten sokağa çıkabilecekleri belirtilmiştir.

Oysa matbaa işçilerinin basın kartı bulunmamaktadır.

GAZETELERİN BASIMININ AKSAMAMASI GEREKLİDİR

Bu nedenle öncelikle halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkının sağlanması için gazetelerin basımının aksamaması gereklidir.

İZİN BAŞVURULARINA OLUMLU YANIT VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Matbaalardan gazete basımı için yapılacak toplu izin başvurularıyla, matbaa işçilerinin ikamet ettikleri ilçelerde yapacakları bireysel başvurulara olumlu yanıt verilmesini istiyoruz.

Valiliğinizin konuyla ilgili kaymakamlıkları bilgilendirmesi, gerekli iznin geciktirilmeden verilmesi, vatandaşlarımızın gazetelerinin basılmasını sağlayacaktır.

GAZETELERİN DAĞITIMI İÇİN KÜÇÜK MARKETLERİN AÇIK TUTULMASINI ÖNERİYORUZ

Aynı şekilde gazetelerin dağıtımı konusunda da bir çözüm üretilmesi gereklidir.

Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz.

Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir. Ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir.

Halkın haber alma hakkı için büyük önem taşıyan gazetelerin basım ve dağıtımı konusundaki taleplerimize olumlu yanıt vereceğinizi umuyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bu zor süreçte size kolaylıklar diliyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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