09 Nisan 2020 03:21

Avukat Devrim Avcı: BİK'in ceza sopasına yenisi eklendi

İnfaz paketinde yer alan Basın İlan Kurumundan ilan alamayan gazetelerin cezaevine alınmaması hükmü tartışma yarattı. Evrensel Gazetesi Avukatı Devrim Avcı haber alma hakkının engellendiğini söyledi.

Cezaevi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    Gözde TÜZER
    İstanbul

    AKP ve MHP’nin 70 maddelik infaz paketi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediliyor. Eğer teklif bu haliyle yasalaşırsa gazeteciler ve siyasi tutuklular koronavirüs salgınına rağmen cezaevinde kalmaya devam edecek. Ayrıca teklifteki Basın İlan Kurumuyla ilgili bir madde de dikkat çekiyor. Pakette “... Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilemez” hükmüne göre; BİK’ten ilan alamayan gazeteler cezaevine alınmayacak.

    FIRSATTAN İSTİFADE

    Tasarının bu haline hem gazeteciler hem de hukukçular karşı çıkıyor. Konuyla ilgili konuştuğumuz gazetemiz Evrensel Avukatı Devrim Avcı Mecliste görüşülmeye başlanan infaz yasa tasarısının, genellikle bir af yasası olarak tartışıldığını ve hangi suçlara ilişkin cezaların infazında indirim uygulanacağına dair tartışmaların odağında yer aldığını belirtti. Avcı “Ancak, kanun tasarısına konu ile bir ilgisi olmayan bir düzenlemeyi de fırsattan istifade ederek siyasi iktidar eklemeyi ihmal etmedi. Tasarının 62. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, ‘... Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilemez’ hükmü de eklendi.” dedi.

    ‘HABER ALMA HAKKININ ENGELLENMESİ’

    Bu durumun Basın İlan Kurumunun muhalif basın yayın organlarına “Resmi ilan kesme cezası veririm, ilan yayımlama hakkını keserim” sopasına da bir yenisini eklemiş olduğunu belirten Avcı şöyle devam etti: “Tabii bu durum muhalif basın üzerinde bir engelleme olduğu kadar, cezaevinde bulunan kişiler açısından haber alma hakkının da engellenmesi anlamına geliyor. Resmi ilan alınmasına ilişkin idari düzenlemelerin cezaevindeki tutuklu veya hükümlülerin habere erişim hakkının engellenmesi arasında bir bağ kurulması dahi, Basın İlan Kurumunun daha öncede defalarca belirttiğimiz üzere, resmi ilan yayımlanmasına ilişkin düzenleyici bir kurum olmanın ötesine çoktan geçtiğinin de bir göstergesidir. Zira bunun sonucu ‘Resmi ilan yayımlama hakkın yoksa okunamazsın’a varmaktadır.”

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