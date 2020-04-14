HDP cezaevlerinde ölümleri engellemek için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, cezaevlerinde Covid -19 salgınının yayılım hızına bağlı olarak toplu ölümlerin yaşanmaması için mevcut durumun tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesinde Adalet Bakanının 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konduğu ve 3 hükümlünün tedavi esnasında yaşamını yitirdiği yönündeki açıklaması hatırlatılarak, “Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklama bizlerin, toplumun ve muhalefetin cezaevlerine dair kaygılarını ne yazık ki doğrulamış; cezaevlerinde bulunan mahpuslar ile ailelerinin endişelerini derinleştirmiştir. Cezaevlerinde yüzlerce ağır hasta mahpus olup bağışıklık sistemleri olası Covid-19 virüsünü tolere edecek durumda değildir. Cezaevlerindeki hijyen koşullarının yetersizliği, koğuşların kalabalıklığı, beslenme imkanlarının sınırlı oluşu Covid virüsünün etkisi ile ölçüşemeyecek boyutta ve olası yaşam hakkı ihlallerini tetikleyici niteliktedir. Kaldı ki cezaevlerinde hijyen ve gıda anlamında tüm koşullar sağlansa dahi koğuşlarda sosyal-fiziki mesafe kavramının uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Covid-19 salgının önlenebilmesi fiziki mesafenin korunması ile mümkün iken cezaevleri tahliye edilmediği müddetçe cezaevleri riskli alanlar olmaya devam edecektir. İvedi bir çözüm üretilmez ise telafi edilemeyecek zararların meydana gelmesi an meselesidir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan cezaevinde yeterli ateş ölçer ve benzeri malzemelerin tedarik edildiğine dair geçmişte yapılan açıklama, 13 Nisan günü yapılan açıklama ile örtüşmemektedir. Bahse konu açıklama içerisinde yer alan veriler dahi tehlikenin boyutlarını ortaya koymaktadır” denildi.

Dünyada İtalya ve İran örneğinde cezaevlerinin tamamen tahliye edilerek salgının önlenmesi adına önemli bir adım atıldığının altı çizilen önergede şöyle denildi: “Cezaevlerinde salgının yayılım hızına bağlı olarak toplu ölümlerin yaşanmaması adına bir çalışma yürütülmesi parlamentonun vicdani ve ahlaki sorumluluğundadır. Bu çerçevede, derhal bir araştırma komisyonu kurularak cezaevindeki mevcut durumun tespiti ile olası ölümlerin yaşanmaması adına tahliye çalışmaları başlatılmalıdır.” (HABER MERKEZİ)

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