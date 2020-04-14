Adana, Tarsus ve Antalya cezaevlerinde kalan tutuklular: Koronavirüs tedbiri yok

Kürkçüler, Tarsus ve Antalya cezaevlerinde kalan tutuklular, koronavirüse karşı cezaevlerinde hiçbir tedbirin alınmadığını ve hijyen kurallarına uyulmadığını iddia etti.

Mezopotamya Ajansının (MA) haberine göre, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinden Mazhar Güler, Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinden Hadi Elçiçek ve Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde Serhat Tuncer adlı tutuklular, yaşadıkları hak ihlallerini haftalık telefon görüşmesinde aileleriyle paylaştı. Tutuklular, cezaevleri idarelerinin koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair yeterli tedbir almadığını öne sürdü.

"HİJYEN KURALLARINA UYULMUYOR"

Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinde Hepatit B ve akciğer rahatsızlıkları olan Mazhar Güler, koronavirüs salgınına dair idarenin gerekli önlemleri almadığını ifade etti. Güler, "Kişisel temizlik malzemeleri verilmiyor. Düzenli olarak sıcak ve soğuk su akmıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin koğuşlarımızda dezenfektan çalışması yapılmadı. Yeterli kadar eldiven ve maske verilmiyor. Yemekhanelerdeki personeller eldiven ve maske takmıyor. Yemekler sağlıksız ve az veriliyor" dedi.

"BİR GARDİYANDA VİRÜS ÇIKTI"

Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan kalp hastası Hadi Elçiçek, iki günde bir havalandırmaya çıktıklarını söyledi. Kendilerine kişisel temizlik malzemelerinin verilmediğini ve gardiyanların hijyen kurallarına uymadığını ileri süren Elçiçek, sıcak ve soğuk suyun düzenli akmadığını, hazır su aldıklarını dile getirdi. Elçiçek, "Koronavirüse dair bir önlem yok. Bir kadın gardiyanda koronavirüs çıktığı belirtiliyor. Cezaevinde karantina yok” diye belirtti.

REVİR VE HASTANE SORUNU

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Serhat Tuncer ise, şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıklarının olduğunu, kaldığı koğuşta kendisi gibi kronik hastalıkları olan tutukluların olduğunu söyledi. Tuncer, "Kişisel temizlik malzemeleri verilmiyor. Revire ve hastaneye gitmede sorun yaşıyoruz. Havalandırmaya çıkarılmıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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