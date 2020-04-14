14 Nisan 2020 16:21

Çalışmak zorunda olan öğrenciler: Devlet ihtiyaçlarımızı karşılamalı

Hem okuyup hem çalışmak zorunda olan gençler, karantina günlerinde devletin ihtiyaçlarını karşılamasını istiyor.

Muhasebe ofisi masası

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Berfin TÜRKMEN
    Antep

    İçişleri Bakanlığının genelgesi ile geçen günlerde koranavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çalıştıklarını beyan eden işçiler ise yasaktan muaf tutuldu ancak hem okuyup hem çalışmak zorunda olan gençler, yasaktan dolayı evden çıkamadıklarını söylüyor. Evrensel’e konuşan gençler, devletin karantina günlerinde ihtiyaçlarını karşılamasını istiyor.

    ÖNCE NASIL YAŞAYACAĞIMIZ PLANLANMALIYDI

    Okul dışındaki tüm vaktini üniversite sınavına hazırlanmak yerine bir perakende satış mağazasının muhasebesinde çalışarak geçiren 17 yaşındaki M.K., sadece maske ve kolonya dağıtmanın yetmeyeceğini söyleyerek, “Her ne kadar tehlikeli de olsa temel ihtiyaçlarımı gidermek için çalışıp para kazanmak zorundayım. Eğer devlet benim sağlığımı düşünüyorsa sadece salgından korunmamı değil karnımı doyurmamı da sağlamalı. Son dönemde halktan toplanan paralar ve yıllarca ailemin ödediği vergilerle gençlerin karantina günlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamalılar. Biz gençler bu ülkenin geleceğiyiz. Nasıl yaşayacağımızı planlamadan bizi işlerimizden alıkoymamalılar” dedi.

    ÜCRETLİ İZİN OLMADAN KİMSE EVDE KALMAZ

    Bir lokantada çalışan 17 yaşında M.S. ise “Toplanan bu yardımlara patronların değil bizim ihtiyacımız var. Bu yardımlar bize aktarılmayacaksa biz bize nasıl yeteceğiz” diye sordu.

    İşçilerin ücretli izne ayrılabilmelerinin patronların vicdanına bırakılmayıp devlet tarafından sağlanması gerektiğini söyleyen öğrenci, ücretli izin olmadan insanların evlerinde kalmalarının sağlanamayacağını dile getirdi.

    20 yaşın üzerinde olan insanların da salgından etkilenebileceğinin unutulmamasını isteyen genç, "Bu insanlar açlık mı yoksa hastalığa yakalanmak mı diye ikilemde kalıyorlar ve birçok insan evindeki ailesini de riske atarak eve ekmek getirmek için çalışmaya devam ediyor. Bunların dışında evlerinde kalıp kendini güvende tutmak isteyen pek çok işçi de patronlar tarafından hastalığa yakalanıp ölme riskine rağmen çalıştırılmaya devam ediyor” dedi.

    20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

    20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

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