Eczacılardan koronavirüsten yaşamını yitiren meslektaşları için saygı duruşu

TEB salgın ile birlikte eczanelerdeki çalışma koşullarının ağırlaştığını ifade etti. Eczacı ve eczane çalışanlarına düzenli test yapılmasını ve koruyucu ekipman sağlanmasını talep edenken hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılara da yer verilmesini istedi.

Eczacılar, kovid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanları için bugün Türkiye genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türk Eczacılar Birliği (TEB), Kovid-19 salgını nedeniyle yaptığı açıklamada, eczacı ve eczane çalışanlarının ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekti. Salgınla mücadele sürecinde birçok sağlık çalışanının enfekte olduğu ve hayatını kaybettiği dile getirilen açıklamada, "Mücadelenin ilk gününden bu yana ön safta mücadele eden eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın da hastalık ve vefat haberlerini alıyoruz" denildi.

"4 ECZACI YAŞAMINI YİTİRDİ"

Açıklamada, 13 Nisan 2020 günü itibarıyla 4 eczacının hastanede tedavi gördüğü, 12 eczacının evinde karantinada olduğu, 3 eczane çalışanının hastanede tedavi gördüğü, 25 eczane çalışanının ise evinde karantinada olduğu ifade edildi. Bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 4 eczacının yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Açıkladığımız verilerin birer sayı değil birer can olduklarının bilincindeyiz. Hastalanıyor, ölüyor, koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk çekiyor, ekonomik sıkıntılar yaşıyor; yine de bir an olsun geride durmadan mücadelemize devam ediyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen görmezden gelinmek, yok sayılmak istemiyoruz" denildi.

"EKONOMİK PAKETTE ECZACILARA DA YER VERİLSİN"

Açıklamada, daha fazla eczacı ve eczane çalışanının hayatını kaybetmemesi için yapılması gerekenler de dile getirildi. TEB, açıklamasında, tüm eczacıların ve eczane çalışanlarının düzenli aralıklarla testten geçirilmesini, acil olarak koruyucu ekipman sağlanmasını ve hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılara da yer vermesini talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

TEİS: ECZANELERDE İHTİYAÇ HALİNDE MASKE SATILABİLMELİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde maske satışının yasaklanması sonrası yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, Bakanlığın ücretsiz maske dağıtımını sürdürürken mağduriyetlerin yaşanmaması için eczanelere maske satış izni vermesi gerektiğini söyledi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklama ile eczacıların vatandaşa ihtiyaç halinde maske satabilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımına iki büyük ilde başladığını hatırlatan Saydan, ancak kendisine Bakanlık tarafından henüz kod gelmeyen birçok vatandaşın maske bulamadığını ifade etti. Saydan, ilk olarak 57-65 yaş arasındaki vatandaşlara kod gönderildiğine dikkat çekerek “Vatandaşın maskesiz sokağa çıkmaması gerekirken maske bulamamasıhastalık riskini arttırır” dedi.

"VATANDAŞ DA ECZACI DA MAĞDUR"

Salgından korunmak için maskelerin eczanelerde ihtiyaç halinde satılmasının serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Saydan; markete, hastaneye, fırına veya işlerine gidecek, toplu taşım araçlarına binecek kişilerin işportadan, nalbur, büfe gibi yerlerden sağlıklarını riske atarak maske temin etmeye çalıştığına dikkat çekti. Saydan, bu süreçte eczacıların da vatandaşın tepkisiyle karşılaştığını belirterek mevcut uygulamadaki sorunlar nedeniyle vatandaşın da eczacıların da mağdur olduğunu söyledi. Devletin salgınla mücadele için maske dağıtımına devam etmesi gerektiğini dile getiren Saydan, mağduriyetin önlenmesi için eczanelere Bakanlığın belirlediği bir fiyat üzerinden hastanın TC kimlik numarası girilerek maske satışı izni verilmesi gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

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