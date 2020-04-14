İhalesiz sahra hastanesi yapımına tepki: Yandaş korumacılığı

İstanbul’da devlet imkanı ile yapılacağı belirten iki sahra hastanesinin ihalesiz bir şekilde, Rönesans İnşaata verilmesine tepkiler sürüyor. Konuyu Meclisteki konuşmasına taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, hükümete tepki göstererek, “Siz pandemiyle mücadele etmiyor, pandemi sürecini fırsata çeviriyor, "İlle de inşaat” diyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda tek katlı, 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Hastanelerin 45 günde tamamlanacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin Kovid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde tasarlanacağını duyurmuştu. İlk olarak havalimanın karşısındaki bir arazide inşaata başlanmış, ancak konutlara yakınlığı nedeniyle bu noktadan vazgeçilip hastanenin havalimanı arazisi içine yapılması kararlaştırılmıştı.

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçiyle çalışmalar sürüyor. İnşaatta zemine beton dökülmesine bugün başlandı. Ancak inşaat için seçilen nokta sorunlu. “Atatürk Havalimanı’na hastane inşa edilecek” dendiğinde herkesin aklına 325 bin metrekarelik terminal binası gelmişti. Isıtma soğutma, havalandırma, sıcak su, kanalizasyon dahil altyapısı hazır olan 8 bin 500 araçlık otoparkı ve 13 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mutfağı bulunan bina hastane için tercih edilmedi. Hiçbir alt yapısı olmayan uçak pistine hastane kurulmasına karar verildi.

KARABAT: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Atatürk Havalimanı’nda yapımına başlanan pandemi hastanesinin yerinin çok yanlış seçildiğini söyledi ve "2 pist kullanılamaz hale geldi. Bunun maliyeti 2 milyar dolar. Üstelik bölgede hiçbir altyapı da yok" diye ekledi.

Karabat şu bilgileri verdi: "Yapılmakta olan hastane Atatürk Havalimanı'nın 2 pistini yok etti. Atatürk Havalimanı'nda terminal binaları, otoparklar, uçak parsalları varken inşa edilen hastaneler ile tam 2 pist kullanılamaz hale geldi. Bir pistin yapımı yaklaşık bir milyar dolar. Pistle yangın uçaklarının kalktığı, ambulans uçaklarının havalandığı stratejik noktalardır, hepsini yok ettiler."

Yıllarca havalimanı işletmeciliğinde üst düzey yetkili olarak çalışan bir yurttaş da "İnşaatın yerini görünce ağzım açıkta kaldı. İçim acıdı. En kötü yeri seçin dense daha kötüsünü seçemezlerdi. Etrafta bir sürü yer varken, CNR alanı varken niye burası anlamak mümkün değil!' dedi.

EMECAN: YANDAŞ KORUMACILIĞINI NASIL YAPIYORSUNUZ?

Meclis Genel Kurulunda dün CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, sahra hastanelerini ve koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu. Salgınla ilgili parti olarak yaptıkları çalışmalardan söz eden Emecan, “Önerilerimizden bir tanesi de İstanbul'un iki yakasında sahra hastaneleri kurulmasıydı. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 27 Mart tarihinde ve sonrasında da bu ihtiyacı defalarca tekrarladı ve bu çağrıyı sürekli yaptı. Hemen dönüştürülebilecek, altyapısı hazır yerler önerdi. Ancak, iki hafta geçtikten sonra yani 6 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ne dedi? "İstanbul'da bir tanesi Atatürk Havalimanı'nda, bir tanesi de Sancaktepe'de olmak üzere, kırk beş gün içerisinde, iki tane sahra hastanesi kurulacak ve bu hastaneler daha sonra da kullanılmaya devam edilecek” dedi” ifadelerini kullandı. Sahra hastanelerinin geçici olduğunu da anlatan Emecan, hastane çalışmalarıyla ilgili belediye başkanlarına haber verilmediğini belirtti.

Emecan devamla şunları söyledi: “Hadi, yeri değiştirdiniz, iyi, güzel, yeri değiştirdiniz de havalimanın içerisinde çok daha hazır alanlar olduğunu, hangarlar olduğunu; yine o bölgede Yenikapı Etkinlik Alanı olduğunu; yine, Florya'da fuar alanı olduğunu -altyapıları uygun, hızlı bir şekilde değiştirilebilecek- defalarca söyledik. Yok, ama olmuyor yani biz "Seç, beğen, al." diyoruz ama siz "İlle de inşaat yapacağız, ille de inşaat." diyorsunuz. Nasıl yapılıyor, kim yapıyor? Sağlık Bakanı Sayın Koca, söz konusu hastanelerin devleti imkânlarıyla yaptırılacağını açıklamıştı. Proje, ihalesiz bir şekilde yine yandaş bir müteahhide verildi. Hangi firma? Rönesans İnşaat. Rönesans İnşaat kim? Beştepe kaçak Saray müteahhidi. Son yılların en hızlı zenginleşen, KÖİ projelerinin vazgeçilmez firması. Hangi bedelle veriyorsunuz?" diye soruyoruz ve "Bu dönemde bile bu yandaş korumacılığını nasıl yapıyorsunuz?" diye de merak ediyoruz. İnsanlar ölüyor değerli arkadaşlar, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ölümüne mücadele veriyor. Bakın, sağlık nedeniyle milyonlarca insan işsiz kaldı, yüz binlerce esnaf kepenk kapattı; tablo kötü.”

"NEREDE GÜÇLÜ DEVLET?"

Emecan devamla şunları söyledi: “Mevcut işsizlerin yarısı kadar yeni işsiz bekliyoruz. Hazırladığınız pakette, istihdama yönelik desteklerde hep kayıtlı çalışanlar var, kayıtsız çalışanlar yok; hâlbuki şu anda tarım dışı 4 milyona yakın kayıtsız çalışan perişan durumda. Bunun dışında, bugün kazandığını bugün tüketen gündelikçiler, kira geliriyle kendi geçimini sağlayanlar…Biz birçok öneride bulunduk. Size diyoruz ki: İsraftan vazgeçin, devletin kaynaklarını har vurup savurmayın, bu insanlara iki üç ay destek verin, kira desteği verin, ücret desteği verin. "Nerede güçlü devlet?" diye soruyorum. Hiçbir koordinasyon, hiçbir planlama yok. Kalıcı hastane yapılması şart mıydı? Akıl mantık gerçekten almıyor bunu. Yani siz pandemiyle mücadele etmiyor, pandemi sürecini yine Cumhurbaşkanının dediği gibi fırsata çeviriyor, "İlle de inşaat." diyorsunuz. Yazıklar olsun böyle mücadeleye.”

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"