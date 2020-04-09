09 Nisan 2020 10:51

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"

İstanbul’da sahra hastanesinin yapımına Atatürk Havalimanı’nda değil, havalimanının yanındaki arazide başlandı. Uzmanlar “Havalimanında mevcut alanlar var. Odaları havalimanına kursalardı" dedi.

Atatürk Havalimanı içinde başlayan çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Fotoğraf: AA

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    İngiltere’nin başkenti Londra’da bir sergi salonu 9 günde bin yatak kapasiteli sahra hastanesine dönüştürülürken, Hindistan’da da tren vagonları ‘karantina hastanesine’ çevrildi. İstanbul’da ise sahra hastanesinin yapımına açıklandığı gibi Atatürk Havalimanı’nda değil, havalimanının yanındaki 52 bin metrekarelik alanda başlandı. Saray’ı da inşa eden Rönenans Holding’in üstlendiği DHMİ’ye ait arazideki projenin 45 gün içerisinde bitirileceği açıklanmıştı.

    TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi Nadir Ataman konuya ilişkin BirGün’e konuştu.

    Hastanenin inşaatı ile bölgenin yapılaşmaya açılabileceği görüşünde olan Muhcu, “Salgına karşı hızlı sahra hastanesi oluşturmak, önlemler almak ve bedelsiz sağlık hizmetinin karşılanması beklenirken, sürecin başka bir arayış içerisinde değerlendirildiği anlaşılıyor” dedi.

    Muhcu, şöyle devam etti: “Atatürk Havalimanı şehircilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir şekilde işlevsizleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya baktığımızda, sadece sahra hastanesine dönüştürülmesi değil, bölgeyi yapılaşmaya açan ve kalıcı yapı organizasyonu olduğu anlaşılmakta. Salgını iktidarın bir fırsata dönüştürdüğü değişik örneklerle ortaya konmuştur.”

    ALANDA ALTYAPI YOK

    Ataman’a göre ise hafriyata başlanan alanda altyapı yok. İnşaatın bölgedeki konutlarla dip dibe olduğuna dikkat çeken Ataman, “45 günde yeni bir yer yapmak varken, havalimanında mevcut kapalı alanlar var. O odaları havalimanına kursalardı çok daha kısa sürede bitirebilirlerdi. Neden oraya yaptıkları merak konusu. Daha ucuz şekilde kurulabilecek iken, neden orada yapılıyor? Üstelik zaten ekonomik krizdeyiz, bu ekonomiye zarar verir.”

    “ÇOK YANLIŞ”

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle dedi: “Sahra hastanesi için Atatürk Havalimanı yerine havalimanı dışındaki arazinin tercih edilmesi çok yanlıştır. Ulaşım dahil pek çok sıkıntısı olan bu alan yerine, hazır halde olan havalimanının içi tercih edilmelidir. Lütfen bu uyarımızı dikkate alın.” (HABER MERKEZİ)

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