Kocaeli’de 42 yaşında öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Kocaeli'de Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilgisayar öğretmeni olan Sait Murat Teker, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Okuldan meslektaşı Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Salim Değer, yaşamını yitiren Teker için “Sosyal bir arkadaşımızdı, çevresindekilere yardımcı olan, yakınlarıyla iyi geçinen bir öğretmendi” dedi.

Okulların kapandığı haftanın ardından Kovid-19 teşhisi konulan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmen Sait Murat Teker, Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyordu. 42 yaşında ve 2 çocuk babası olan Teker için plazma aranıyordu. Uygun plazma bulunamayan öğretmen hayatını kaybetti.

Evrensel'e konuşan okuldan meslektaşı ve Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Salim Değer, üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Okulların kapanmasıyla birlikte özel bir hastaneye gidiyor, burada grip tedavisi görüyor. Durumu daha da ciddileşince devlet hastanesine gidiyor, film çekiminde Kovid-19 teşhisi konuluyor. Burada hemen müdahale ediliyor, kısa süre sonra solunum cihazına bağlanıyor. Önceki gün hayatını kaybettiğini öğrendik, ailesi de karantinada, Köseköy’de oturuyorlar. Eşi ile görüşen arkadaşlarımız, ‘Okullar kapanınca evden markete gidip geliyordu sadece’ yanıtını almış. Sosyal bir arkadaşımızdı, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarına il/yurt dışı turlar düzenlenmesine ön ayak olurdu. Çevresindekilere yardımcı olan, yakınlarıyla iyi geçinen bir öğretmendi.”

İŞÇİLERDE VAKALAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Öte yandan Kocaeli’de Çenesuyu Dolum Tesislerinde çalışan Ümit Efe'de Kovid-19 pozitif çıktı. Efe'nin oturduğu Derince Mersincik Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanda yaşayanlara test yapıldığı öğrenildi.

Dilovası’nda Diler Demir Çelik Fabrikası'nda Türk Metal Sendikası İş Yeri Temsilci İzzet Uzuner ise Kovid-19 nedeniyle Seka Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uzuner'in yakınları ve sendikası, Koronavirüs hastalığını yenmiş ve en az 15 gün öncesi testleri pozitif çıkan bir kişiden alınacak AB RH (+) kan arayışına girmişti. Aranan kan bulundu. Sosyal medyada kısa sürede yankı bulan çağrı sonrasında Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, önceki gün aranan kanın bulunduğu açıkladı.

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