CHP'li genç belediye meclis üyesi Uğurcan Demir Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Ataşehir Belediyesinin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir'in 27 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Uğurcan Demir | Fotoğraf: twitter.com/battalilgezdi34
Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. CHP'nin 27 yaşındaki meclis üyesinin yaşamını yitirdiğini Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi duyurdu.
İlgezdi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Belediye Meclis Üyemiz Uğurcan Demir'i, gencecik fidanımızı bugün Koronavirüsten kaybettik... Çok üzgünüm, kelimelerin boğazda düğümlendiği bir an yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum..." ifadelerini kullandı.
April 13, 2020
(HABER MERKEZİ)
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