13 Nisan 2020 19:19

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 61 bin 49'a, can kaybı 1296'ya ulaştı.

Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ-Can-Sencar/AA

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

    Koca'nın Twitter hesabından "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

    Son 24 saatte;

    • 34 bin 456 test yapıldı,
    • 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
    • 98 kişi hayatını kaybetti,
    • 511 kişi iyileşti.

    Öte yandan

    • Toplam test sayısı 410 bin 556,
    • Toplam vaka sayısı 61 bin 49,
    • Toplam can kaybı 1296,
    • Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786,
    • Toplam entübe hasta sayısı 1063,
    • Toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.

    (HABER MERKEZİ)

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