Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

34 bin 456 test yapıldı,

4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

98 kişi hayatını kaybetti,

511 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 410 bin 556,

Toplam vaka sayısı 61 bin 49,

Toplam can kaybı 1296,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786,

Toplam entübe hasta sayısı 1063,

Toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)