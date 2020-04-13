İMO İstanbul Şubesi: Pandemi hastanesi neden Atatürk Havalimanında değil de yanında?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanının kapalı yerleri varken havalimanının yanındaki araziye hastane yapılması eleştirilerek yanlış karardan dönülüp Atatürk Havalimanının pandemi hastanesine çevrilmesi gerektiği belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başladığı günden bu yana, başta Atatürk Havalimanı olmak üzere uygun alanların sahra hastanesi olarak düzenlenmesi ve kullanılmasının önerildiği ve Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere ağırlıkla muhalif siyasiler, gazeteciler, meslek odalarının bu öneriye olumlu yaklaştığı belirtilen açıklamada; “Önerinin dayanağı, İstanbul’da salgının yayılma hızının bir süre sonra geçici olarak ilave hastaneler kurulmasını zorunlu hale getireceğiydi. Salgın o düzeye ulaşmadan gerekli önlem alınmalı ve sahra hastaneleri ivedilikle kurulmalıydı” denildi.

Siyasi iktidarın bu öneriyi duymazdan geldiği ve biri Atatürk Havalimanı yanındaki boş arazi, diğeri Sancaktepe’de eski askeri arazi olmak kaydıyla İstanbul’un iki yakasında iki ayrı sahra hastanesi yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Biz inşaat mühendisleri olarak, konunun sağlıkla ve pandemi ile ilgili kısmına ilişkin elbette değerlendirme yapacak durumunda değiliz. Ancak tartışma, sahra hastanesi için seçilen yer nedeniyle kendiliğinden meslek alanımıza dahil oldu. Çünkü ilginç şekilde, hastane için Atatürk Havalimanı değil alanın yanındaki boş bir arazi seçildi. Hatta ilk açıklanan yer bile birkaç gün sonra değiştirildi. İlk açıklandığında havalimanı arazisi dışında, sahil yolu tarafında bir yer belirlenmişken, sonradan havalimanı içindeki bir boş arazi işaret edildi. Keza aynı şekilde Sancaktepe’de de hiçbir altyapısı olmayan boş bir arazi belirlendi. İşin ilginç tarafı hastanelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yoğun olarak sürdüğü günlerde değil ancak 45 gün sonra devreye girecek olmasıydı.”

Yeni bir pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanının, spor alanlarının kapalı bölümlerinin, kapalı fuar alanlarının önerilmesinin nedeninin, bu mekanların asgari düzeyde altyapıya sahip olması ve kısmi müdahale ve düzenlemelerle hızlı bir şekilde pandemi mücadelesi için devreye alınabilir olmasıyla ilgili olduğu vurgulanan açıklamada; “Ancak bu yol tercih edilmedi. Boş arazilere sıfırdan düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bir başka ifade ile ucuz ve hızlı şekilde hastane yapmak yerine pahalı ve geç bir yol seçildi. Örneğin İngiltere’de bir fuar alanı dokuz günde bin yataklı bir hastaneye dönüştürüldü. Bir başka örnek de Hindistan’daydı. Hindistan’da tren vagonları donanıma kavuşturulup hastane olarak kullanılmaya başladı” denildi.

PANDEMİ HASTANESİ SORULARI

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada pandemi hastanesiyle ilgili şu sorular soruldu:

Sahra hastanesi için uygun kapalı alanlara sahip Atatürk Havalimanı neden tercih edilmemiştir?

Sahra hastanesinin bedelsiz ya da asgari düzeyde bir bedelle hayata geçirilmesi mümkünken neden bu yol seçilmemiştir?

Kısa sürede hastaneye kavuşmak mümkünken neden 45 günlük bir sürece girilmiştir? Yoksa pandemi ile mücadele rant elde etme fırsatı olarak mı görülmektedir?

Konuyla ilgili diğer sorularımız ise şunlardır:

Olası bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya bulunan İstanbul’un sağlık altyapısı, yüzbinlerce kişiyi doğrudan ve bir anda etkileyecek depremde yeterli olacak mıdır?

İhtiyaç durumunda birkaç gün içerisinde hastaneye dönüştürülebilecek alan ve mekânlar belirlenmiş midir? Yoksa bugün olduğu gibi yeni hastanelerin yapımı için 45 gün beklenecek midir?

Türkiye salgınla mücadele ederken ülkenin kısıtlı kaynağının yok yere harcandığı söylenen açıklamada; “Bu durumun ne anlaşılması ne de kabul edilmesi mümkündür. Vakit kaybetmeden bu yanlış kararlardan dönülmeli, başta Atatürk Havalimanı olmak üzere uygun alanlar ihtiyaca dayanarak hastaneye dönüştürülmelidir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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