Avrupa’da tünelin ucunda ışık göründü mü?

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupa’da İspanya, İtalya ve Fransa’dan sonra en fazla vakanın olduğu Almanya’da iki gündür iyileşenlerin sayısının aktif vaka sayısından fazla olması, virüsün yayılmasında zirvenin geride kaldığı şeklinde değerlendiriliyor.

“woldometers.info” pazartesi sabah yer alan verilere göre Almanya’da toplam vaka sayısı 127 bin 854, ölü sayısı ise 3 bin 22 olarak kaydedildi. Önceki gün başlayan iyileşenlerin sayısının aktif vaka sayısını geçmesi pazartesi günü de devam etti. Buna göre Almanya’da 64 bin 300 kişi koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşirken, 60 bin 532 kişinin ise tedavisi sürüyordu. İyileşenlerin sayısı bir gün önce 60 bin 200 idi.

Son verilere göre Avrupa’da bir tek Almanya’da iyileşenlerin sayısı aktif vaka sayısından fazla. Özellikle İtalya ve Fransa’da bu konuda olumsuz bir tablo söz konusu.

Pazartesi günü itibariyle İtalya’da iyileşenlerin sayısı 34 bin 211, aktif vaka sayısı ise 102 bin 253. Fransa’da ise iyileşenlerin sayısı 27 bin 186, aktif vaka sayısı 90 bin 12.

ALMANYA’DA VİRÜSE YAKALANLARIN SAYISI AZALIYOR

Almanya’da sevindirici bir diğer gelişme de virüse yakalananların sayısında istikrarlı bir azalma devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından bu sabah yapılan açıklamada dört gün arka arkaya virüse yakalananların sayısı bir önceki güne göre azaldı. Paskalya Bayramı döneminde yaşanan bu olumlu havanın önlemlerde bir yumuşamanın olup olmayacağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Bazı eyaletler aşamalı olarak normal yaşama dönülmesini istiyor.

Bu konuda çarşamba günü Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılacak tele-konferansta değerlendirilecek. Merkel daha önce vaka sayısının kaç günde ikiye katlandığının izlenecek önlemler açısından önemli olacağını belirtmiş ve Ulusal Pandemi Araştırmaları Akademisi’nin vereceği rapora işaret etmişti. Son verilere göre Almanya’da vaka sayısı 18,3 günde bir ikiye katlanıyor. Bu da hızın ilk haftalara göre epey düştüğü anlamına geliyor.

Der Spiegel’de yer alan bir habere göre söz konusu akademi tarafından raporda Paskalya tatilinden sonra okulların aşamalı olarak açılabileceği ifade ediliyor. Öncelikle büyük yaştaki öğrencilerin okula gidilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca rapora solunum cihazı sayısının artırılması da öneriliyor.

İSPANYA’DA İŞÇİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Avrupa’da ölü sayısının en az olduğu Almanya’da hayatın normalleştirilip normalleştirilmemesi tartışması sürerken, en çok vakanın olduğu İspanya’da ise bugünden itibaren işçiler işe gitmeye başladı. İki haftadan beri sadece zorunlu sektörlerde olanların işe gittiği İspanya’da sokağa çıkma yasağı ise 25 Nisan’a kadar devam edecek. Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, “Pandemi kontrol altına alındı. İki haftalık evde kalmayla verilerin önümüzdeki haftalarda daha iyiye gideceğini düşünüyoruz” dedi.

İspanya’da genel olarak koronavirüsün yayılmasında bir yavaşlamanın olduğu belirtiliyor. Son verilere göre 166 bin 831 kişi koronavirüse yakalanırken, 17 bin 209 kişi de hayatını kaybetti.

İTALYA’DA ÖLENLERİN SAYISI AZALIYOR

En fazla ölümün gerçekleştiği İtalya’da ise olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtiliyor. Pazar günü 431 kişi hayatını kaybederken, bir yavaşlamanın olduğu belirtiliyor. Şubat ayından bu yana ülkede toplam 19 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 156 bin 363 olarak kaydedildi.

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