12 Nisan 2020 04:19

Madenci çapraz ateş altında

Maden işçileri iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi yine kâr hırsı nedeniyle alınmayan önlemler. İşçiler, “Bile bile ölüme sürüklüyorlar" diyor.

maden ocağı

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Dilek OMAKLILAR
    Manisa

    Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan İmbat Madeni’nde önceki gün 3 işçinin can vermesine neden olan iş cinayetinin altından yine alınmayan önlemler çıktı. Madende sabah saatlerinde bir şlam (Kömür tozuyla suyun karışımından oluşan çamur, bulamaç) patlaması olduğu ve buna rağmen aynı bölgede çalışma yapıldığını söyleyen işçiler, “Belirti verdiği halde o işçiler oraya sokulmamalıydı. Şlamda boğularak ölüyor insan” dedi.

    Görüştüğümüz İmbat Madencilik işçilerinden biri, önce kurtarma çalışmalarını aktarıyor. Sahaya gelen AFAD ekiplerinin yer altına kadar inemediğini dile getiren işçi, “Onlar bizim indiğimiz yere kadar zaten inemez ki. Yer altında çalışan birinden bilgi alınmalı kurtarma çalışması için. Yani madenciyi madenci kurtarır” dedi.

    ŞLAMDA BOĞULARAK ÖLÜYOR İNSAN

    Ölümlerin arkasında kesinlikle ihmal olduğunu söyleyen işçi, “Sabah saatlerinde bir şlam patlaması daha olmuş. Önlem alınabilirdi. Birinci seferde uyarı olmuş, belirti vermiş. Belirti verdiği halde o işçiler oraya sokulmamalıydı. Üretimi durdur, işçiyi sokma. Hafif patlamalar önceden de oldu. Şlamda boğularak ölüyor insan, biz bazen şlamın içine batarız çizmemizi çıkarmak bile zor. Çok kötü” diye konuştu.

    Koronavirüs salgını dolayısıyla madende üretimin durduğunu ve bakım için işçi sayısının düşürüldüğünü aktaran bir başka madenci de şunları söyledi: “Madeni tamamen kapatmak sakıncalı. Ama kontrolleri düzenli yapılmalı. İçerideki suyu çektirmek için işçi var, ama bu yetmedi. Yer altındaki baskıyı önlemek için sürekli tahkimat yapıyor işçiler, suyu çektiriyorlar. İşçi sayısı için önlem alınmış olabilir ama çalışma bölgesinde sorun var. Bunun da önlemi alınabilirdi. Patlamadan sonra insanlar neredeyse birbirini çiğniyor dışarı çıkmak için.”

    "BİR DAHA PATLAYACAK BİLİYORUZ"

    Bir başka madenciyle iş cinayeti sonrası Soma Devlet Hastanesi önünde yaşananları konuştuk. Hastane önünde bekleyenlerin virüsü bile konuşmadığını dile getiren madenci, Soma’da yaşanan ve 301 madencinin can verdiği katliamı hatırladığını aktardı: “Bugün resmen virüs ikinci planda kaldı. Bir daha olacak, bir daha patlayacak biliyoruz.” Kimsenin de önlem için bir adım atmadığını söyleyen madenci, “Çıksın biri, bir muhalefet, sendikacılar... Hani? Açıklama yapsınlar. Öyle takım elbise giyip el cepte dolaşmakla olmuyor bu işler. Konuşacaksın!” diye konuştu.

    BİLE BİLE ÖLÜME SÜRÜKLÜYORLAR

    301 madencinin can verdiği katliamda eşini kaybeden Naciye Kaya da, “O günü tekrar yaşadım” dedi.  “Adalet zaten hiç yok, bunu bir kez daha infaz yasasıyla gördük. O yasayla sadece bizimkilerin katili değil, Aladağ, Ermenek ve daha niceleri… İçim acıyor” diye konuştu. İmbat’ta yaşanan patlamayı iliklerine kadar hissettiğini dile getiren Kaya, “İki kardeşim de İmbat’ta çalışıyor. Biri virüsten dolayı izinliydi çalışsaydı aynı vardiyada olacaktı. Çok ağır, kimsenin hiçbir yetkilinin de umurunda değil” dedi.

    “Önlem zaten yok, olan garibanlara oluyor. Ya aç kalacaksın ya da öleceksin, madende bu iki seçenek var” diyen Kaya, şöyle devam etti: “Bile bile ölüme sürüklüyorlar işte… Benim eşime de ‘Beğenmiyorsan gidin’ demişlerdi madende. Böyle olduğu sürece, bu yasalar çıktığı sürece kimse akıllanmaz. Patron ne ders alır ne önlem alır.”

    MADENLERDE ÖLÜM RİSKİ KATLANDI

    Gazetemize konuşan Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel, “Başta yer altı olmak üzere madenlerde zorunlu faaliyetler dışında üretim durdurulmalı, özel önlemler alınmalı” açıklamalarının dikkate alınmadığını, Zonguldak TTK’de üretimin durdurulduğunu, özel sektörde ise sadece bazı özel ocaklarda üretimin durduğu bilgisini verdi. Soma’da özel madenlerde sadece İmbat’ın zorunlu faaliyetler dışında üretimi durduğunu hatırlatan Yüksel, “Ocaklarda tahkimat, su birikintisi, gaz birikintisi vs ocakta sürekli gözetim altında olmalı, zorunlu faaliyetler dediğimiz bunlar. Ancak ne yazık ki ölümler zorunlu faaliyet sırasında meydana geldi” dedi.

    Göçük hakkında bilgi veren Yüksel, şunları söyledi: “Ocağın hava giriş yolunda bir tahkimat daralması nedeniyle tarama yapma kararı alınıyor. Bu tarama için 4 kişilik ekip görevlendiriliyor, bu ekip bu çalışmaları yaparken baskı fazla ve tahkimat bozulmuş. Bu arada iç denetim sırasında gözden kaçan bir şey ya da operasyon yapılırken bir hata nedeniyle bir göçük meydana geliyor. Şlam patlaması deniyor ama o bölgede iki katlı çalışma yapılıyor, üst kattaki yangına karşı ocağa kül basma işi var, o baskı sırasında şlamın da üstüne gelmesi sonucu 3 kişi göçük altında kalıyor. Zaten 2 saati geçtikten sonra ümit yoktu, şlam olduğu için. Bazen umut doğuyor içimizde, direk ya da kaya geliyorsa hava geldiği için kurtarma şansı oluyor ancak burada şlam olduğu için o da olmadı.”

    Virüs salgınında madenlerin riskli alan olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Maden ocağının herhangi bir aşamasına geçtiği an bulaş riski vardır. Madenlerde iş gereği sosyal mesafe mümkün değil, ayrıca ülkemiz koşullarında hijyen, gerekli önlemler alınmıyor. Ayrıca Zonguldak örneğinden de yola çıkarsak; madende uzun yıllar çalışan emekçilerin ciğerleri risk grubuna girmelerine nedendir. Çoğunda kronik rahatsızlık var, bulaştığında ölüm riski fazla” diye konuştu.

    Yüksel, “Aslında bu salgın bize şunu gösterdi, ülkenin bir politikası yok. Bakarsanız her gün değişik bir karar alınıyor. Ülkedeki genel durum bu olunca madencilikteki yapı da bu oluyor” dedi.

    Zonguldak'ta bir maden işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Zonguldak'ta bir maden işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Koronavirüs nedeniyle TTK'da üretim durduruldu

    Koronavirüs nedeniyle TTK'da üretim durduruldu

    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Tutuklu gazetecilerin yakınlarından çağrı: Acil tahliye
    SONRAKİ HABER

    Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü
    YAZARLAR
    Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Anılar, alıntılar: Düğünlerden Debord’a gösteri toplumu

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    'Asi ve çocuk ruhun' kolektif başarısı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Penceremin önünde

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bir Norveç değiliz sonuçta

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bir sözcükte sosyal politika

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Korona günlerinde bilim

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Hayatı karşılayan şiirler

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Davetsiz misafir' meselesi (2)

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak | Çepeçevre Yaşam
    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak | Çepeçevre Yaşam

    Zonguldak Çevre Koruma Platformu Başkanı, emekli maden işçisi ve gazeteci Ahmet Öztürk'le, Zonguldak'ın da Türkiye'deki diğer illerden farklı olarak yasaklı illere dahil edilmesini konuştuk.

    İstanbul'da sokağa çıkma ihlali arbedesi: 2 polis yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti
    İstanbul'da sokağa çıkma ihlali arbedesi: 2 polis yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

    Beyoğlu'nda sokağa çıkma ihlali uyarısı nedeniyle çıkan arbedede bir polis silahla, biri de darp sonucu yaralandı. Polisin vurduğu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti
    Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 sebebiyle son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybı sayısının 1101'e yükseldiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 52 bini aştı.

    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı
    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı Antep’te üretim yapan patronları durdurmadı. İstisnada yer almamasına rağmen çok sayıda fabrika üretime devam etti.

    “Sokağa çıkma yasağı” izdihamını çeken fotoğrafçı gözaltına alındı
    “Sokağa çıkma yasağı” izdihamını çeken fotoğrafçı gözaltına alındı

    Adana’da bir fotoğraf sanatçısı, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası sokakta oluşan izdihamı çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: İnfazda ayrımcılığa hayır!
    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: İnfazda ayrımcılığa hayır!

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamada düzenlemenin koronavüris tedbiri olmaktan çok uzak ve adaletsiz olduğu vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli
    EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan hükümetin koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politikaları Evrensel’e değerlendirdi.

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.