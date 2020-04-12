Akşener: Aynı olgunluğu Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum
Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası için "Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum” dedi.
Fotoğraf: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası için "Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum” ifadelerini kullandı.
April 12, 2020
(HABER MEKREZİ)
Süleyman Soylu'nun istifası | Gazeteci İskender Bayhan değerlendirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı kurtarmak için Soylu'nun istifasını anlayışla karşılıyorum