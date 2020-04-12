Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı kurtarmak için Soylu'nun istifasını anlayışla karşılıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası için "Nihai söz sahibi olan sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı'nın alamadığı gibi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok öneri geldi ama o önerilerin hiçbirisi uygulanmadı. Nihai söz sahibi olan Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

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