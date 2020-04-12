CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şeklini eleştirdi. Bülbül, “Devleti yönetmekte aciziyet gösterenler dün verdikleri kararla milleti sokağa döktüler. Üç aydır salgının yayılmaması için yapılan ‘Evde kal!’ çalışması birden gitti. Aydın'da, İstanbul'da, Manisa'da, Adıyaman'da, Nevşehir'de millet sokaklardaydı; maskeleri yoktu, mesafeleri yoktu. Yazık! Devlet yönetimi böyle olmaz arkadaşlar. Devlet yönetiminde sokağa çıkma yasağı ilan edeceksen iki saat önce "Şu saatte başlayacak" diyemezsin. Daha önce karar alırsın, belediyelerle irtibata geçersin. Ama sizler belediyeyi kazanmış CHP’li belediye başkanlarını tanımıyorsunuz. Böyle devlet yönetimi mi olur?” dedi.

HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

1928’de kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü örnek gösteren Bülbül, “Atatürk döneminde Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu. Bulaşıcı hastalıklar konusunda gerekli aşı üretmek için çalışıyordu. Sonunda çiçek aşısını üretti ve ihraç ettiler. Biz aşı üreten bir ülkeydik. Ama AKP döneminde, Aşı Üretim Enstitüsü kapatıldı. Bilim Kurulundan bir profesör bugün diyor ki ‘Biz aşı üretim teknolojisine sahip değiliz.’ Hastayı müşteri gören gibi gören yapı yüzünden şimdi bu haldeyiz” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

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