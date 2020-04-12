İstanbul'da sokağa çıkma ihlali arbedesi: 2 polis yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Piyalepaşa Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yaşanan arbedenin ardından bir polis memurunu silahla, diğerini de darbederek yaralayan ve daha sonra polis tarafından silahla vurulan kişi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine girmeye çalıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, şüpheliyi uyardı. Şüpheli, polislere mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sırasında polislerden birisi silahını düşürdü. Bu silahı alan şüphelinin açtığı ateş sonucu, bir polis yaralandı. Bir polis de yaşanan arbede sırasında darbedildi.

Darbedilen polis, şüpheliyi silahla yaraladı. Çevredeki hastanelere sevk edilen polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin vurduğu kişi ise hastanede hayatını kaybetti. (HABER MERKEZİ)

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