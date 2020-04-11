Koronavirüs dolayısıyla son 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 95 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de Kovid-19'a yakalanarak yaşamını yitiren kişi sayısı 1101'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti. Bugün 33 bin 170 koronavirüs testi uygulandı ve 5 bin 138 yeni tanı kondu. Bakan Koca, son 24 saatte 542 hastanın iyileştiğini belirtti.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, bugüne dek Türkiye'de Kovid-19 dolayısıyla hayatının kaybeden kişi sayısı 1101 oldu. Bugüne kadar 340 bin 380 adet test uygulanırken toplam vaka sayısı 52 bin 167 olarak saptandı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1626 olurken entübe hasta sayısı ise 1021 oldu. Bugüne dek Kovid-19'a yakalanan ve iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 965 oldu.

(HABER MERKEZİ)

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