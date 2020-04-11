“Salgın kontrol altına alınana kadar madenlerde üretime ara verilmeli”

Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) Genel Başkanı Tayfun Görgün, çok tehlikeli ve ağır çalışma koşullarındaki maden işçilerinin salgın tehlikesi karşısında korumasız olduğunu söyledi.

“ÖNLEMLERİN ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR”

Görgün, madenlerde emekçilerin yaşadığı sorunlara dair, "İşe geliş gidişlerde hınca hınç dolu servisler, galerilerdeki dar çalışma alanları, havalandırma, yoğun toz ve zehirli gazlar, yüksek nem, güneş ışığından yoksunluk gibi koşullar nedeniyle sosyal mesafe ve benzeri önlemleri alabilmek fiziki olarak neredeyse imkansızdır” dedi.

Madenciliğin genellikle kırsalda faaliyet gösterdiğini belirten Görgün, “Bu yöreler sağlık olanakları ve denetim imkanlarının sınırlı olduğu yerlerdir. Bu sebeplerle Kovid-19 gibi bulaşma kabiliyeti çok yüksek salgınlara karşı önlem alarak üretim yapabilmek çok zordur" diye konuştu.

“ZONGULDAK ÖRNEK”

Salgının hızla yayıldığı Zonguldak'ın maden bölgelerinde de önlem alınmakta gecikildiğini ifade eden Görgün, "Zonguldak, salgının nasıl hızla yayılacağının tipik ve olumsuz örneğidir. Diğer yörelere kıyasla madencilik bilincinin, kurumsallığın ve kamu işletmeciliği avantajlarına rağmen geç kalındığında bedelinin ne kadar ağır olabileceğini göstermektedir. Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kuruma üretime ara verilmesi, şehrin karantinaya alınması, ilçeler arasında nüfus hareketinin kısıtlanması önlemleri gecikmeli alınmıştır" diye konuştu.

TEDBİRLERİ SIRALADI

Görgün, maden çalışma alanlarında alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Salgın kontrol altına alınana kadar madenlerde üretime ara vermek en gerçekçi önlemdir.

Üretime ara vermenin imkânsız olduğu enerjinin ham maddesi kömür gibi iş yerlerinde, ücretli izin kullanılarak çalışan sayısının azaltılması gibi çok dikkatli ve özel önlemler alınması gereklidir.

Kömür gibi üretimi zorunlu madenlerde vardiyada çalışan işçi sayısının seyreltilmelidir. Vardiyaların üç yerine, bölünerek dört ile altı vardiyaya çıkartılmalı, hem servislerdeki hem de üretim esnasında, iş yerlerine giriş-çıkışlara ve yemekhanelerde işçi sayılarının seyreltilmesi gerekli önlemlerin başında geliyor.

Sağlık tarama ve kontrollerinin etkin biçimde devreye alınmasının yanında dezenfektan, eldiven, maske vb. koruyucuların yeterli derecede ve ücretsiz olarak işçilere temin edilmelidir." (Ankara/MA)

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