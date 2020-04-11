11 Nisan 2020 14:18 Güncelleme: 11 Nisan 2020 15:51

İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

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Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç I Fotoğraf: Evrensel

Nuray ÖZTÜRK
İzmir

Hükümet acil önlem paketleri kapsamında patronları koruma paketleri açıklarken fabrika ve iş yerlerinde salgın yayılıyor. Bornova Belediyesinde temizlik işleri personeli olarak çalışan 2 işçinin, Metro AŞ’de ise bir kadın işçinin koronovirüs testi pozitif çıktı. İşçilerden biri hastanede karantina altına alınırken, diğer iki işçiye evde karantina önerildi. Temaslı oldukları işçiler ev izolasyonu için idari izinli sayıldı. 
Bornova Belediyesi ve Metro AŞ’de örgütlü Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç şu ana kadar Genel-İş üyesi 3 işçide koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Genç, “Birinin başka sağlık sorunları da olduğu için hastanede karantina altına alındı. Tüm işçilerin temaslı olduğu kişiler kontrol altında. İl Sağlık Kurulu ile sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

"SOKAĞA ÇIKMA ZORUNLULUĞU ORTADAN KALDIRILMALI"

Temizlik işlerinin çalışması zorunlu işyerlerinden olduğunu söyleyen Genç, “Temizlik işçileri de sağlık çalışanları kadar risk altında. İşyerlerinde önlemler alındı. Araçlar sürekli dezenfekte ediliyor. Dezenfektan makinesi alındı, koruyucu tulum, maske, eldiven günlük dağıtılıyor. Vardiya sistemini düzenledik ancak sokağa çıkma zorunluluğu ortadan kaldırılmadığı sürece bulaşma riski devam ediyor. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde önlem aldırıyoruz ancak bulaşma riskini ortadan kaldıramıyoruz. Bu ancak çalışması zorunlu işyerleri dışındaki tüm işyerleri kapatıldığında mümkün. Ancak o zaman bu riski minimuma indirebiliriz” dedi.

"İSG KOMİSYONLARI İŞLETİLMELİ"

Yaygın test yapılması gerektiğini söyleyen Genç, “İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili komisyonlar işletilmeli, her işyerinin hekimi olmalı, işçiler semptomları az da olsa kendi imkanlarıyla değil, bu kurumlar aracılığıyla gönderilmeli hastaneye. KHK ile asılsız gerekçelerle işlerinden olmuş insanlar dururken sağlık çalışanı alımı ilanları veriliyor. Süreci hızlandırıp derhal o insanların işe başlaması gerekir. Maske sözde ücretsiz ama maske yok, nasıl dağıtacaklarına bile karar veremediler, her şeye çok hazırlıksızlar. Dünya salgınla uğraşırken biz hazırız, iyiyiz önlem aldık diyenler maske dağıtımını bile organize edemedi” diye konuştu.

"KADIN İŞÇİLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA"

Kadın işçilerin bu süreçten daha fazla etkilendiğini söyleyen Genç, “Kadın işçilerin yükü arttı. Evdeki emekleri iyice görünmez hale geldi. Bu süreçte idari izinleri kullandığımızda bile zorlandığımız kurumlar var. Genelge çıkmış, 12 yaşından küçük çocuğu olanlara idari izin hakkı tanınıyor, uygulatırken bile kavga etmek zorunda kalıyoruz. Diğer yandan şimdi daha çok kadın şiddete karşı korunmasız. 6284 sayılı Yasa istisnasız uygulanmalı” dedi.

"SALGIN PATRONLAR İÇİN FIRSATA ÇEVRİLDİ"

Bu salgının meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Genç, DİSK’in işten çıkarmaların yasaklanması, zorunlu olmayan işyerlerinde işçilerin ücretli izne çıkarılması taleplerini hatırlatarak, hükümetin hazırladığı torba yasayı eleştirdi. Genç, “İş Kanunu’nda işçinin onayı olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz maddesi değiştirilerek işverene tek taraflı hak tanıyor. İşten atmalar yasaklanmıyor, üç ay erteleniyor. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Kısa çalışma ödeneğine başvuruluyor, işçinin sigorta pirimi yatmayacak, alması gereken ücret düşecek, açıkçası salgını patronlar için fırsata çevirdiler. Salgının faturası işçilerin omuzuna yıkılıyor, çok daha sert mücadelelerle karşı karşıyayız” dedi.

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