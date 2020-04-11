SES: Hafta sonu oluşmayacak bulaş dün kuyruklarda oluştu

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 48 saat ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepkiler yükseliyor. İnsanların uzun kuyruklar oluşturarak sokağa çıkmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, yaşanılanları iktidarın iki günlük bir sokağa çıkma yasağına hazırlıklı olmadığını gösteriyor yorumunda bulundu.

İKTİDAR BİLDİĞİNİ OKUYOR

Yasağın kamuoyuna geç duyurulmasına tepki gösteren Kara, “Böylesi bir salgın ortamında maalesef hükümet yine bildiğini okumaya devam ediyor. Bu alanda örgütlü meslek örgütlerinin, sendikaların görüşlerinin dikkate almaktan imtina ediyor. Böylesi süreçlerin öncesinde sağlık meslek örgütleri, sendikalarla bir araya gelse, görüşülse bu sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin ortak bir akıl işletilse hem toplumun kaygısı ortadan kaldırılmış olur. Toplum böylesi durumlarda kaygı güdüyor, iktidara güven duymama hali beraberinde bu kaygıyı ve korkuyu beraberinde getiriyor” dedi.

‘İNSANLAR BİLGİLENDİRİLMEDİĞİ İÇİN SOKAĞA ÇIKTI’

Yasağın günler öncesinden duyurulması gerektiğin ifade eden Kara, “Normal bir düzen içerisinde ifade edilse insanlar buna göre alış-verişlerini yapsalar daha iyi olmaz mıydı? gecenin bir vakti hiçbir bilgilendirme yapılmadan sokağa çıkma yasağı getirildi, bu insanlarda acaba uzatılacak mı? Uzatılırsa ne kadar uzatılır? gibi kaygıya neden oldu ve o korkuyla insanlar sokağa çıktı. İnsanlar normalde şöyle bir güvenle hareket ederler; ‘hükümet iki gün sokağa çıkma yasağı ilan ediyor ve biz biliyoruz ki bu yasak uzatılmayacak. Başka bir durumla karşı karşıya kalmayacağız’ böylesi durumlarda insanlar panikle hareket etmezler” diye belirtti.

‘HAFTA SONU OLUŞMAYACAK BULAŞ DÜN OLUŞTU’

AKP iktidarının paniğe kapılmaması uyarılarına karşı "İnsanları paniğe sevk eden kendileri" diyen Kara, şunları söyledi: “Hafta sonu sokağa çıkılmaması iyi bir uygulama çünkü havalar ısınıyor insanlar sokağa çıkıyorlar. Geçen hafta sonu da öyleydi bunu önlemeye yönelik önemli bir uygulama ama siz bunu gecenin bir vakti söylerseniz insanlar kaygıya marketler akın eder. Dünkü görüntülere baktığımız zaman beki hafta sonu bile oluşmayacak bulaş, panikle alışveriş yapma kaygısı bulaşmasına neden olmuştur. Böylesi kararların toplumu paniğe sevk edileceği bir şekilde değil güven verecek bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Her tarafta insanlar bayram havasıyla sokağa çıkmış bu gerçekten kaygı verici.”

Kara, “Toplum iktidarın adımlarına güvenmiyor ve kaygıya yaklaşıyor. Kaygının artmasına neden olan şeffaf olmayan politikalardır. Dün akşam yaşananlar bunun bir göstergesiydi” diye ekledi. (Ankara/MA)

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