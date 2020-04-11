11 Nisan 2020 11:07

Van Belediyesi Eş Başkanı’na ‘eş başkanlık’ davası

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında “eş başkanlık” davası açıldı. İddianamede “eş başkanlık” haberleri delil olarak yer aldı.

Fotoğraf: Evrensel

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    Yerine kayyım atanan Van Büşükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında eş başkanlık davası açıldı. “Örgüt üyeliği” iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede “eş başkanlık” ifadelerinin geçtiği tüm haberler, yapılan ziyaretler, belediye içerisindeki işleyiş ve yurtdışından gelen diplomatik heyetlerle yapılan görüşmeler de yer aldı.

    SORUŞTURMA İHBARDAN AÇILMIŞ

    Eş başkanlık sistemi ile ilgili yapılan bir ihbar sonucu belediyede incelemenin başlatıldığının ifade edildiği iddianamede yine belediyenin sosyal medya ve internet sitesinde yayınlanan haberlerde sürekli eş başkanlık ifadelerinin geçtiği, Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı’nın belediyenin her türlü organizasyonuna katılması da suç olarak yer aldı. İddianamede, “Belediye meclis üyesi olarak seçilmiş olan Mustafa Avcı'nın bugüne kadar süregelen uygulamalarda sözde eş başkan sıfatıyla belediyenin her türlü organizasyonlarının içinde yer aldığı, yine bu sıfatla belediyeye ait tesis ve projeleri sahada bizzat inceleyerek belediye adına ilgilileri yönlendirdiği ve talimatlar verdiği, ilçe gezileri düzenlediği, belediye bünyesinde yapılan görevlendirmeler, yer değiştirme, sendikal faaliyetler dahil her türlü personel hareketlerinde bizzat tasarrufta bulunduğu ve bu kapsamda ilgilileri talimatlandırdığı, sonuç olarak eş başkan sıfatıyla belediyenin yönetiminde, sevk ve idaresinde etkin bir şekilde görev alma” durumu ise suç olarak yer aldı.

    ETKİNLİĞE KATILIM SAYISI DA SUÇ!

    Belediyenin internet sitesinde Özgökçe Ertan ile Avcı’nın yabancı ülke diplomatik misyon temsilcilerini kabullerine, resmi ve dini bayram kutlamalarına, özel bir firma tarafından yapılmak istenilen "Gezginfest Van Organizasyonu'nun" Gevaş Kaymakamlığı'nca iptaline karşı oldukları açıklamasına, belediye birim amirleri günlük toplantılarına, ilçe ziyaretlerine, devam eden yatırım ve hizmetleri incelemeleri gibi etkinlik ve kamuoyu açıklamalarına yer verildiği ifade edilen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

    “Van Büyükşehir Belediyesine ait https://van.bel.tr/URL adresli web sitesinde toplam (66) adet belediye etkinliği ve kamuoyu açıklaması yayınlandığı, buna göre Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan tek başına (12) adet etkinliğe katılmasına karşılık, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı eş başkan sıfatıyla tek başına (36) adet etkinliğe katıldığı, birlikte yapılan (18) adet etkinlik dahil edildiğinde Bedia Özgökçe Ertan'ın toplam (30) adet, Mustafa Avcı'nın ise toplam (54) adet etkinliğe katıldığının görüldüğü.”

    ‘EŞ BAŞKANIN ODASI OLAMAZ’

    Belediye meclis üyesi olarak seçilmiş olan Eş Başkan Mustafa Avcı’nın kendisine ait bir odasının olamayacağı ifade edilen iddianamede şu hususlar yer aldı: “Eş başkan sıfatıyla hareket eden Mustafa Avcı'ya, belediye başkanının odasının tam karşısında, mimari olarak ‘Eş başkanlık’ sistemine uygun olarak projelendirilen ve mefruşat, mobilya, büyüklük olarak belediye başkanı makam odasıyla aynı evsafta makam odası tahsis edildiği, ilçe ziyaretleri ve diğer seyahatleri için zaman zaman değişmekle birlikte araç ve şoför verildiği, muhtarlarla yapılan toplantıların Mustafa Avcı başkanlığında ilgili daire amirlerinin katılımıyla yapıldığı, bu toplantılarda çözümlenmesi gereken bir konu ortaya çıkarsa konuyla ilgilenilmesi ve çözülmesi yönünde Mustafa Avcı tarafından ilgili daire başkanlarına talimat verildiği, belediyede ve bağlı şirketlerindeki daire başkanı atamaları, personel görevlendirme veya görevden alma gibi işlemlerin eş başkan sıfatıyla hareket eden Mustafa Avcı'nın talimatıyla yapıldığı, belediyeyi Mustafa Avcı'nın yönettiği, bilgisi ve talimatı olmadan hiçbir işlemin yapılmadığı mevcut belediye başkanının sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmasından dolayı pasifize edildiği.”

    SENDİKA DEĞİŞTİRMEK SUÇ SAYILDI

    Belediyede çalışan işçi ve memurların sendika değiştirmesinin baskı sonucu yapıldığı suçlaması da iddianamede yer alırken, özellikle KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen üyelerinde yaşanan artış da eş başkanlar için suç oldu.  İddianamede bu suçlama “Memur sendikası BEM-BİRSEN 01.04.2019 tarihi itibariyle toplam (438) üyeye sahipken 30.07.2019 tarihi itibariyle üye sayısı (164) kişi azalarak (274)'e düştüğü, aynı tarihlerde diğer memur sendikası TÜM-BELSEN toplam (210) üyeye sahipken (363) üyeye yükseldiği, Van Büyükşehir Belediyesi bağlı şirketleri Mavikent A.Ş. ve Belvan A Ş. de faaliyet gösteren işçi sendikası HİZMET-İŞ, 01.04.2019 tarihi itibariyle toplam (1.906) üyeye sahipken 30.07.2019 tarihi itibariyle üye sayısı (345) kişi azalarak (1.561)'e düştüğü, aynı tarihlerde diğer işçi sendikası GENEL-İŞ toplam (61) üyeye sahipken (325) kişi artışla (386) üyeye yükseldiği ve bu durumun baskı sonucu olduğu” şeklinde yer aldı.

    ‘ÜYELİK’TEN YARGILANACAK

    İddianamenin sonuç bölümünde ise, “Eylemler ile de bir bütün olarak değerlendirildiğinde, örgüt hiyerarşisine dahil olarak örgütün amacına sunduğu katkı ve dış dünyaya yansıyan,  çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk bulunan eylemleri ve bu eylemlerin gerçekleştirildiği yer, zaman ve hitap ettiği kitle nazara alındığında şüphelinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği, şüphelinin hakkındaki tüm delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamasının yapılarak eylemine uyan müsned suçtan ötürü yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi” ifadeleri yer aldı. (Van/MA)

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