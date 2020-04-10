Veli Ağbaba: Salgının tüm faturası milyonlarca çalışana yükleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işten çıkartma yasağının, işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in Ocak 2020 yılı işsizlik verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısının 4 milyon 362 bin kişi olduğunu bildirdi.

İşsiz sayısının en az 6 milyon 675 bin kişi olduğuna değinen Ağbaba, faaliyetleri durdurulan işyerleri, herhangi bir sosyal güvenlik hakkına sahip olmayan, gündelik ev işlerine giden kadın işçi ve sokakta günlük yevmiye ve kazançlar ile geçimini sağlayanların da dahil edilmesi halinde işsiz sayısının 10 milyondan fazla olacağını söyledi.

Ağbaba, "İşten çıkarmaların yasaklanması tüm emek ve işçi örgütlerinin ve partimizin ortak talebi idi. Lakin ücretsiz izin uygulaması işten çıkarmaları yasaklamayacak aksine işten çıkarmaları sadece birkaç aylığına erteleyecek ve tüm işçileri bin 177 liraya mahkum edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN GELİRİNİN AYLIK BİN 147 LİRA DÜŞMESİ ANLAMINA GELECEK"

Torba yasanın mevcut haliyle yasalaşması durumunda işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvuru ihtiyacı duymayacağını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum bin 700 lira ödenirken ücretsiz izin uygulaması ile işçiye bin 170 lira verilecek yani işçi en az 530 lira hak kaybına uğrayacaktır. İşten çıkartılmayan ancak ücretsiz izne gönderilen işçiye İşsizlik Sigorta Fonu'ndan günlük 39,24 lira yani aylık bin 177 lira ödenecek. Bu en az asgari ücret ile çalışan bir işçinin aylık bin 147 lira gelirinin düşmesi anlamına gelecektir."

Ağbaba, "İşten çıkartılma yasağı bir işyerinde çalışan işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmelidir. İşten çıkarılması yasaklanan ve işveren tarafından çalıştırılmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, mevcut ücretlerine paralel olarak kısa çalışma ödeneğine uygun ödeme yapılmalıdır. Hükümet artık virüs krizini fırsata çevirip salgının tüm faturasını milyonlarca çalışana yüklemekten vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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