İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum

09 Nisan 2020 18:00
Gazeteci İskender Bayhan, Bilim Kurulunun görev ve yetkilerini, açıklanan yeni torba yasa teklifini Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.
Reklam
YAZARLAR
Vedat İLBEYOĞLU
Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!
İhsan ÇARALAN
Beka’dan ‘Tekalifi Milliye’ye gelinmesi Erdoğan’ın yeni bir zaferi mi?
A. Cihan SOYLU
Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”
Erkan AYDOĞANOĞLU
Koronavirüs kobayları
Arif NACAROĞLU
Rantçı milyonerler
Hediye LEVENT
Salgın dinlemeyen İdlip
Hüsnü ÖNDÜL
Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür
Mehmet ÖZYAZANLAR
Kriz uyanıkları!..
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...