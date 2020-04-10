Dersim’de bir köy 10 günü aşkın karantinada

Orhan KURUL

Dersim

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren (Riçik) Köyü, 10 günü aşkındır karantina altında. Bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köyün muhtarı Bayram Güzel ile görüştük. Köyde 80 kişinin yaşadığını aktaran Güzel, karantina günleri için “Genelde evdeyiz. Kimseyle görüşmemeye özen gösteriyoruz, komşu komşuya gitmiyor, bağ bahçe işlerimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

6 HASTADAN 2’Sİ TABURCU OLDU

Güzel, köyden altı kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, Tunceli Devlet Hastanesi’nde yatan altı hastadan ikisinin taburcu olduğunu belirterek, “Umarım diğer hastalar da tez elden sağlıklarına kavuşurlar” dedi. Herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını ve köyün giriş çıkışlara kapalı olduğunu aktaran Güzel, köylülerinin ihtiyaçlarını karşılama yöntemini de şöyle izah etti: “1-2 kez bütün evleri teker teker arayarak ihtiyaç listesi hazırladım. Dersim merkezdeki tanıdıklar üzerinden köye getirttik. Köy girişinde jandarma noktasından alıp teker teker kapılara dağıttım.”

Köyde yaşayanların büyük kısmının 60 yaş üstünde olduklarının altını çizen Güzel, “Bu durum bizi başta korkuttu. Test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarımızın temasta bulunduğu bazı isimler de vardı ancak bir sorun olmadı. En büyük endişemiz de oydu zaten. Muhtemelen birkaç güne kadar köyümüzde birçok şey normale dönecektir” diye konuştu.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?