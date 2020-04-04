CHP’li Sındır: Gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretici toprakla buluşturulmalı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gıdaya erişimde devamlılığının nasıl sağlanacağını, gıda ürün stoğunun ne durumda olduğunu, çiftçilerin üretimlerine virüsten etkilenmeden devam edebilmeleri için alınan önlemleri yazılı soru önergesiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu.

Sındır, “gıda sıkıntısı yaşanmaması için tarımda ivedilikle aklın ve bilimin ışığında önlemler alınmalı, üretici toprakla buluşturulmalı, tarım sektöründe bir seferberlik anlayışı ile üretimde devamlılık sağlanmalı” dedi.

“TARIM BAKANLIĞININ ALACAĞI ÖNLEMLER YAŞAMSAL ÖNEMDE”

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi koronavirüsün Türkiye’de de üretim sürecini derinden etkileyeceğini belirterek sözlerine başlayan Sındır, “tarım sektörünün ayakta kalabilmesi, üreticilerin zarar görmemesi ve vatandaşlarımızın gıda tedarikinin aksamaması için Tarım Bakanlığı ivedilikle aklın ve bilimin ışığında önlemler almalı. Bu önlemler; odalardan, kooperatiflerden, üniversitelerden, üretici birliklerinden ve çiftçilerimizden fikirler alınarak oluşturulmalı. Bilim kurulunca sağlığımız için evde kalınması ve izolasyonun sağlanması yönünde çağrılar yapılmakta. Çağrılara çoğu yurttaşımız kulak vermiş ve evlerinde kendi imkanları ölçüsünde izole olmuş durumda. Tavsiye edilen izolasyon; üretimin düşmesine, tüketimin artmasına neden olacağından dolayı tarım sektörünün ayakta kalabilmesi ve üretimin devam etmesi için Tarım Bakanlığının alacağı önlemler yaşamsal önemdedir” dedi.

“GEÇEN HER DAKİKA ÜLKEMİZİN ALEYHİNE İŞLİYOR”

Koronavirüs sorununun küresel olması ve ne zaman biteceğinin belli olmaması nedeniyle gıdaya erişim ve devamlılığı noktasında alınacak önlemlerde zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirten Sındır, “atılacak adımlarla tarım sektörünün ve üreticilerimizin kaygıları acilen giderilmeli. Şu anda Türkiye’nin gıda ürün stoğu ne durumda, hangi üründen ne kadar mevcut bilmiyoruz. Pandemi nedeniyle ekimi, üretimi yapılamayacak olan ürün çeşit ve miktarı var mı? Varsa bunlar hesaplandı mı? Gıda ürün stoğumuz bu eksiği karşılayacak düzeyde mi? Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri ithal edememesi durumunda yaşanacak gıda ve ürüne erişim sıkıntısı ne miktarda olacak? Ülkemizin bu anlamada önünü görebilmesi adına zaman kaybedilmeden bu çalışmalar yapılmalı. Geçen her dakika ülkemizin aleyhine işliyor” dedi.

“KDV VE ÖTV ALINMAMALI”

Sözlerine dar boğazda olan çiftçilerin virüs nedeniyle üretim yapamaz hale geldiğini vurgulayarak bitiren Sındır, şöyle konuştu: “Çiftçilerimize bu süreçte kullanmış oldukları mazottan, gübreden, ilaçtan, elektrik vb. tüm ekip ve ekipmandan KDV ve ÖTV alınmamalı. Üretimde yaşanabilecek iş gücü kaybının önüne geçilmeli. Sermaye yetersizliğine ve fiyat yükselişlerine karşı net çözümler üretilmeli ve finansman desteği sağlanmalı. Çiftçilerimizin banka hesaplarına borçları nedeniyle bloke koyulma ihtimali akıllardan bile geçirilmemeli. Çiftçilerimizin borçları faizsiz ertelenmeli, destek ödemeleri acilen yapılmalı. Gıda sıkıntısı yaşanmaması için tarımda ivedilikle aklın ve bilimin ışığında önlemler alınmalı, üretici toprakla buluşturulmalı. Ezcümle tarım sektöründe bir seferberlik anlayışı ile üretimde devamlılık sağlanmalı.”

Sındır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Türkiye’nin gıda ürün stoğu ne durumdadır? Hangi üründen ne kadar mevcuttur?

Ekim anlamında uygun olan mevsimsel değerler söz konusuyken pandemi nedeniyle ekim-üretim yapılamayacak olması nedeniyle Türkiye’nin yetiştiremeyeceği ürün çeşit ve miktarı hesaplanmış mıdır? Gıda ürün stoğumuz bu eksiyi karşılayacak düzeyde midir?

Türkiye’nin pandemi ile mücadele verdiği bu dönemde ürün ithalatı ve ihracatı dengeleri nasıl değişmiştir? Ürün açığı ve ürün kaybı ne kadardır?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi karşısında diğer ülkelerde de ürün stoğu konusunda sorunlar yaşanması muhtemeldir. Bu noktada Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri ithal edememesi durumunda yaşanacak gıda ve ürüne erişim sıkıntısının ne miktarda olması hesaplanmaktadır? Bu veriler nedir?

Türkiye bu pandeminin ne kadar süreceğinin belli olmaması nedeniyle yaşanabilecek ürün ve gıdaya erişim sıkıntılarına karşı herhangi bir ürünün ihracatını durdurmuş mudur? Bu ürünler nelerdir ve hangi ülkelere ihraç edilmektedir?

Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkelerden ülkemize herhangi bir ithalat kısıtlaması gelmiş midir? Bu ürünler ve ülkeler hangileridir?

Çiftçilerimizin ekimlerini sağlıklı bir şekilde virüsten etkilenmeden yapabilmeleri için yapılması gerekenlerle ilgili Bakanlığınız tarafından bir bilgilendirme ve/veya çalışma yapılmış mıdır?

Virüs nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına gelmiş ve bu da ekonomik anlamda yurttaşlarımızın özellikle de zaten dar boğazda olan çiftçilerimizi daha çok etkilemiştir. Çiftçilerimize bu süreçte kullanmış oldukları mazot, gübre ,ilaç vb. tüm ekip ve ekipman için KDV/ÖTV alınmaması düşünülmekte midir?

Çiftçilerimizin banka hesaplarına borçları nedeniyle bloke koyulmaması veya ertelenmesi için bir genelge yayınlayacak mısınız? Bununla ilgili bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? (HABER MERKEZİ)