Hasip Kaplan: İnfaz düzenlemesi sosyal patlamalara yol açabilir

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırlayıp Meclis’e getirdiği 70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik öngören "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor. Düzenlemenin Anayasa'ya, yasalara ve içtüzüğe aykırı olduğunu ifade eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Milletvekili, Avukat Hasip Kaplan, iktidarın burada siyasi kan davası güttüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale Cezaevinde tutulan organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı ziyaretini hatırlatan Kaplan, bu ziyarette Bahçeli’nin Çakıcı’ya “af veya infaz indirimi" sözünü verdiğini ifade etti. Ziyaretten sonra Bahçeli’nin, Yardımcısı Fethi Yıldız’a af teklifini hazırlattığını belirten Kaplan, “MHP, teklifte ‘Siyasi mahkumlar ve teröristler hariç’ dedi. AKP bir yıl bunun üzerinde çalışıp yeniden 70 maddelik ‘Torba Kanun’ şeklinde Meclis’e verdi” dedi.

AYKIRI TEKLİFLE AYRIMCILIK

AKP-MHP’nin koronovirüs nedeniyle cezaevlerinin boşaltılması gerektiği yönündeki beyanlarını hatırlatan Kaplan, “Anayasa'da ‘Özel Af’a nitelikli çoğunluk oyu gerektiği için, yasada hile yaparak, dolanarak, infazda indirimler, şartlı salıverme koşullarında kısmi değişiklikler öneriyorlar. Ancak düşünce suçluları, siyasi olanlar ‘terörist’ denilerek kapsam dışı bırakılıyor. Anayasanın eşitliği düzenleyen 10’uncu maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne çok açık aykırı bu teklifle resmen ‘ayrımcılık’ yapıyorlar. Özellikle Kürt milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçileri yararlanmasın diye çok açık bölücülük yapıyorlar. Ayrıca suçlarda cezaları artırıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) düşünce suçları, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7’nci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) içtihatları çok açık olmasına rağmen uygulanmıyor.”

“SOSYAL PATLAMALARA YOL AÇABİLİR”

Yapılan düzenlemenin Anayasa'ya, yasalara ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirten Kaplan, bunun toplumsal çatışmalara ve sosyal patlamalara yol açabileceğini vurguladı.

“MUHALİFİ TERÖRİST OLARAK TANIMLIYOR”

BM’nin 96 “terör” tanımının olduğuna dikkat çeken Kaplan, Türkiye’deki tanımın ise muhalif olan herkesi kapsadığını vurgulayarak, “Bir söz, bir tweet, bir açıklama, örneğin ‘Savaşa karşı barış, diktaya karşı demokrasi’ denilince terörist olarak suçluyorlar” ifadesinde bulundu.

Kaplan, “Devlete karşı suç işleyenler ise cezaevinde koronavirüse karşı korunaksız bırakılacak. Yaşam hakları tehdit altında olacak” diye konuştu. (İstanbul/MA)

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