TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulunda, AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler 3. gününde devam ediyor.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Meclis'te, HDP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifini eleştirerek, "Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde tehdit altında bulunan tutuklu ve hükümlülerin salınması meselesinin ceza artırımı maddeleriyle ne alakası var? Ama uzun zamandır hazırladıkları, 'fırsat bu fırsattır' diyerek, 70 maddelik bir paketi getirdiler. Şimdi Meclis'i bununla meşgul ediyorlar. Esas önemli olan yaşam tehdidiyle karşı karşıya bulunan 30-40-100 kişiye varan koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve yaşam hakkıdır" diye konuştu. Cezaevlerinin boşaltılmasını AKP'nin geciktirdiğini belirten Oluç, düzenlemenin özel bir af teklifi olduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ TEKLİFİ

AKP milletvekillerinin, "Sağlık emekçilerine şiddet meselesini de bu paketin içerisine sığdıralım" önerisinde bulunduğunu dile getiren Oluç, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddet, ciddi tartışılması gerekirken, bunun toplumsal bir sorun olduğu açıkken, bunlar 'araya bir madde ihdas edelim geçiştirelim...' diyor. 'Bu böyle olmaz' dediğimizde de toplumda, buna karşı duruyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bizim derdimiz, sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda kanun teklifini bir an evvel geçirmektir. Ama bunu infaz yasasının içine sıkıştırıp alelacele geçirmek değil. Gelecek hafta getirsinler teklifi, bir günde bütün muhalefet partileri olarak çıkaralım" dedi. (HABER MERKEZİ)

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