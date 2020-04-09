İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin kişi koronavirüs nedeniyle karantina altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferansla katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs önlemleriyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi.

Soylu ayrıca, şu anda günlük 10 milyon maske üretilerek dağıtıldığını, yakın zamanda bu sayının 20 milyon ve üzerine çıkacağını aktardı. (Ankara/DHA)

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