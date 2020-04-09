Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin’den infaz düzenlemesi tepkisi 

Orhan KURUL

Dersim

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki doluluğu da azaltmayı amaçlayan, “İnfaz sistemini iyileştirme” iddiasıyla sunulan yasa teklifi, Mecliste görüşülmeye başlandı. İnfaz düzenlemesine ilişkin Dersim Barosu Başkanı Avukat Kenan Çetin ile görüştük. Çetin yasada, siyasi mahpuslara, düşünceleri nedeniyle hapishanelerde olan gazetecilere ve yazarlara ayrımcılığın göze çarptığını aktararak, kör ve sağır tutumda ısrar edildiğini söyledi.

Bu düzenlemenin yapılma aşamasında hukuk örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin görüşlerinin dikkate alınmamasını eleştiren Çetin, “Çocuk Hakları Komitesi, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi ve kadın örgütlerinin sesine kulak tıkanması; kadına ve çocuğa, onun korunmasına bakıştaki kör ve sağır tutumda ısrarı da göstermektedir” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz düzenlemesinin dışında bırakılması gerektiğinin altını çizen Çetin, “Çünkü devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilme yetkisine sahipken kişilere karşı işlenen suçların affedilmesi tartışmalı bir durumdur” diye belirtti. Çetin, bu durumu ise şöyle açıklıyor: “Çocuğa istismar eden şahıslar istismar alanlarına geri dönecek, kadına yönelik şiddet uygulayanlar da aynı mahallede kadınların korkulu rüyası olmaya devam edecek.”

BİNLERCE ÇOCUK CEZAEVİNDE

Binlerce çocuğun cezaevinde olduğunun da altını çizen Çetin, “Çocuklara ilişkin kısıtlı düzenlemeler olsa da doğum ve benzeri durumlardaki infazı ertelemek, uzatmak çözüm değildir. Çocukların sokaktaki, aile yaşamındaki, okuldaki, çocuk işçilik durumu bir bütün olarak ele alınmadığı ve buralardaki sorunlar çözülmeden yapılacak kanunlarla bir yere varılmaz” dedi.

TÜRKİYE HAPİSHANELERİ TIKLIM TIKLIM

Düşünceyi açıklama hürriyetini kullandığı için hapiste olan çok sayıda kişinin ‘terör’ suçları kapsam dışı olacağı için infaz indiriminden faydalanamayacağını hatırlatan Çetin, “Türkiye hapishaneleri tıklım tıklım. 300 bin insan cezaevlerinde. Kapasitenin çok üstünde insan var cezaevlerinde” diye konuştu.

ADİL OLMAYAN YARGILAMALAR YAPILDI

Adil olmayan yargılamaların yapıldığını ifade eden Çetin, “Hem usul hem de maddi yönden sıkıntılar var bunun içerisinde. Yasalar, mekanizmalar, yargı kurumları ve diğer yapısal sorunları bununla beraber düşünebiliriz” diye konuştu.

Evrensel insan haklarını gözeten bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Çetin, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına uyulmasının önemli olduğunu ifade etti. Çetin, “Ancak şu anki düzenlemede, küresel salgın döneminde olmamıza rağmen infaz yasası değişikliğinde, siyasi mahpuslara, düşünceleri nedeniyle hapishanelerde olan gazetecilere, yazarlara ayrımcılık göze çarpıyor” diye konuştu.

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