Koronavirüs çıkan Fil Filtre, 2 günlük aranın ardından yeniden üretime başladı

Halil İMREK

Hatay

Hatay İskenderun'da koronavirüs çıkan Fil Filtre'de üretim 2 günlük aranın ardından yeniden başladı. Geçtiğimiz hafta sonu bir işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine fabrikada hafta sonu üretim yapılmamıştı.

Evrensel'e konuşan bir Fil Filtre işçisi, üretime başlandığını ve fabrika girişinde ateş ölçümü yapıldığını söyledi. İşçinin anlatımına göre fabrika yönetimi, testi pozitif çıkan işçinin çalıştığı bölümdekilere test yapıldığını ve sonuçlar negatif çıktığı için üretime başlandığını açıkladı. İşçi, “Hafta sonu fabrika dezenfekte edilmiş. Genel tedbirler alınıyor. Maske veriliyor. Ancak üretime ara verilmiyor” dedi.

Asaş Filtrede 3 işçinin virüs testinin pozitif çıkması üzerine işçilerin ücretli 14 gün boyunca izne gönderildiğini öğrendiklerini söyleyen Fil Filtre işçisi, şunları söyledi:

“Normalde bizde de olması gereken en azında işçilerin hepsine test yapılmasıydı. Ayrıca en az 14 gün evde karantinada kalmamız sağlanmalıydı. Yarın başka birimizde virüs çıkmayacağını nereden bileceğiz? Bu gözle görülür, elle tutulur bir şey değil ki… İster istemez toplu üretim yaptığımız için temas oluyor. Maskeyle, eldivenle, yemek yerken masaya iki kişi oturmakla, servise iki kişilik koltuğa bir kişi oturmakla ne kadar korunabileceğiz bilemiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Fil Filtre’de geçtiğimiz cuma günü İŞKUR tarafından yönlendirilen bir işçi, fabrika girişinde yapılan ölçümde ateş belirtisi göstermesi üzerine hastaneye gönderilmişti. İşçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine fabrika hafta sonu kapatılmıştı. Kaygılı olan işçiler, bütün işçilere test yapılmasını, taramadan geçirilmesini istemiş, fabrikanın üretimine ara verip işçilerin ücretli izne gönderilmesini talep etmişlerdi.

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