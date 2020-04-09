Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı

Çevrimiçi sipariş uygulaması Getir’in İstanbul Bulgurlu’daki deposunda çalışan bir kuryede koronavirüs tespit edildi. Getir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalışanının test sonucunun pozitif olduğunu açıklayarak, konuyla ilgili belirlenen prosedürü paylaştı.

Şirket, kuryenin durumunun iyi olduğunu belirtirken depoda çalışmaların durdurulduğunu ve bu depodaki çalışanların 14 gün ücretli izinle evlerine gönderildiğini açıkladı.

Getir’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ilgili depo, depoya bağlı araç, motor ve güvenlik ekipmanlarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Şirket depodaki paketli olmayan ürünlerin tamamının imha edildiğini ve temizlik/dezenfektasyon işleminin tamamlayarak deponun 24 saat içinde tamamen yeni bir ekiple hizmete gireceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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