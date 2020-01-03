Motorlu kuryeler: Yaptığımız iş tehlikeli meslek sınıfına alınmalı

Semih ÇALIŞKAN

Güven USTA

Kimi kargo, kimi evrak, kimi yemek taşıyor. Onlar günün her saati yollarda. Mevsim yaz veya kış olsa da fark etmiyor. Günün her saati cadde ve sokaklarda gördüğümüz motorlu kurye ve yemek paketi servisçileri, verilen adrese ulaşma çabasıyla adeta zamanla yarışıyor. Çoğu zaman canlarını tehlikeye atan motorlu kuryeler, zamanla yarıştıkları için kural ihlali yaptıklarını söylüyorlar. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini söyledi.

“SİSTEMİN YAŞATTIĞI MECBURİYET”

İstanbul’da motorlu kuryelik yapan Cihan Yüzügüllü, sistemin yaşattığı mecburiyetten dolayı kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. Yüzügüllü, “Verilen paketlerde yoğunluk olduğu zaman ister istemez trafik akışında makas attığımız oluyor. Emniyet şeridine de girip çıktığımız oluyor. Biz kendimizi kurtarabilecek şekilde hareketlerde bulunabiliyoruz ama trafikteki araçlar bizi fark etmeden, sinyalini vermeden direkt sola ve sağa dönüyor. Sabah aynı ofiste çalıştığım arkadaşım kendi şeridinde giderken, bir araba birden önüne kırmış. Düştü ve hastaneden yeni geldi” dedi.

“KAZA YAPAN ÇOK ARKADAŞIM VAR”

Hasan Ceylan da 19 yıldır bu işi yapıyor. Bir paket içindeki telefonu, 25 dakika içinde sahibine teslim etmesi gerektiği, çalıştığı şirket tarafından kendisine bildirildi. Ceylan, Altunizade'den Mecidiyeköy'e hareket etmeden önce mesleğinin zorluklarını anlattı. Ceylan, “Telefonun teslimi için 1.5 saat vakit vardı. Şu an 25 dakika vakti kaldı. Onu yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu. Bizim de yaşadığımız ufak kazalar oldu ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAZA YAPAN DEĞNEK YARDIMIYLA YÜRÜYOR”

Motorlu kuryelik yapan Çetin Göksu, 1 Nisan günü bir başka aracın ters yöne girmesi nedeniyle kaza yaptı. Göksu, o günden beri koltuk değnekleriyle yürüyor ve çalışamıyor. “9 ay oldu, 6 ay daha çekeceğim” diyen Çetin Göksu şunları söyledi: “İkinci bir ameliyat oldum. Düzelecek miyim, düzelmeyecek miyim belli değil. Karşı taraf beni ne aradı ne sordu. Daha ne zamana kadar bu şekilde bastonlarla gezip, çalışacağız? Ben 27 senedir motor kullanıyorum ve ilk defa bir kaza yaptım. O da hiçbir hatam olmadığı halde yaşandı.”

“GEÇ KALSAM ‘NEREDE KALDIN’ DİYE HESAP SORULUYOR”

Kargo ve evrak taşıyan motorlu kuryeler, kaldırımı daha çok yemek paketi taşıyan motosikletlilerin kullandığını ifade ediyor. Üsküdar’da bulunan bir yemek firmasında çalışan Müjdat Şakınay, gelen siparişler üzerine yola çıkıyor ev ve işyerlerine paket yemek servisi götürüyor. Şakınay mecbur kaldıkları için kaldırımlardan gittiklerini ifade ederek, “Biz keyfimizden gitmiyoruz. Müşteri bana ‘nerede kaldın’ diye soruyor. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Yan yollardan, kaldırımlardan gidiyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı böyle gidiyoruz. Biz de sakin bir şekilde gitmeyi isteriz. Herkesin kurallara uymasını isteriz. Mecburiyetten gidiyoruz buralardan. Geç kaldığımızda yemek siparişini iptal ediyorlar. Ben kendiliğimden geç kalmıyorum ki” diye konuştu.

30 YILDIR KURYELER VAR AMA DEVLET BİR ADIM ATMIYOR

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise “Motosikletli kuryelik günü birlik yapılan bir iş. 365 gün, 24 saat müşterinin sizi aradığı an hizmet vermekle yükümlü olduğunuz meslek grubu. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Biz İstanbul'u gün içinde bir baştan diğer başa dolaşan insanlarız. Şimdi insanlar sadece yaşadıkları ilçede, semtte, kaldırımda giden paket servisi elemanlarına göre bütün motosiklet camiasını yargılıyorlar. Yanlış olan bu” dedi.

Motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini ifade eden Mustafa Özdemir, şöyle devam etti: “Bu işten ekmek parası kazananların yaptığı bir meslek. 30 yıldır bu sektör var. Devlet nezdinde ilerlemiş bir tarafı yok. Biz bununla ilgili Çalışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir an önce tehlikeli meslek sınıfına alınsın. Gerekli şartlar düzeltilsin. Biz motosikletli kuryeler için mesleki yeterlilik belgesi çıkardık. Şu an bu belgenin bir hükmü yok. Tehlikeli meslek sınıfına girdiği zaman bu belge mecbur kılınıyor.” (İstanbul/DHA)

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