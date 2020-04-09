Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY), sanatseverleri sanat ve edebiyatla dijital platformlarda buluşturmaya davet ediyor. YKKSY, şu ana kadar “Sagalassos”, “Hoşgeldin Gazi”, “Turhan Selçuk Retrospektifi”, “Tombak”, “Orhan Pamuk-Balkon” ve “İlhan Berk 100 Yaşında” gibi ses getiren sergilerinin üç boyutlu sanal turlarını Instagram hesabından sanatseverlere açtı.

SÖYLEŞİ

Bu hafta ise YKKSY’nin YouTube kanalında Burdur Müzesi Eski Müdürü Arkeolog Hacı Ali Ekinci, Sagalassos antik kentinin bölgeye katkılarını anlatıyor. Yine aynı platformda Sagalassos kazı ekibinin röportajları ve antik kentin nefes kesici drone görüntüleri de yer alıyor. Halil Altındere’nin 2019 yılında Yapı Kredi kültür sanat binasında açılan Abrakadabra sergisi etkinliğinin paylaşıldığı YouTube kanalında Sanatçı Halil Altındere ile Sihirbaz Kubilay QB Tunçer, sanat ve sihir konuşuyor. YouTube kanalında yer alan bir diğer etkinlik ise Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri. Fotoğrafçı-Yazar Lütfi Özgünaydın, bu etkinlikte objektifini Yazar Füruzan’a çeviriyor.

KONSER

YouTube kanalında her cumartesi, edebiyat ve klasik türk müziğini buluşturan konserler yayımlayan YKKSY’nin bu haftaki programında Orhan Pamuk’un romanı Masumiyet Müzesi var. Harf’ten ve Nota’dan konser dizisinin Orhan Pamuk’un katılımıyla yapılan bu bölümünde “Masumiyet Müzesi” romanının bazen arka planda, bazen de neredeyse roman kişisi olarak yer alan şarkıları seslendiriliyor.

YAYINLAR

Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar paylaşıyor ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluşturuyor. Yapı Kredi Yayınları ekibinin şu sıra okudukları kitaplardan bölümler seslendirdiği videolara ise bu hafta Ahmet Ümit ve Doğan Yarıcı’nın okuyucularının karşısına çıktığı videolar eşlik ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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